В Пензенской области преподаватель заплатит штраф за тройки студентов

11.06.2020 | 08:32

Педагог Камешкирского филиала Кузнецкого многопрофильного колледжа заплатит судебный штраф за то, что совершил служебный подлог.

Было установлено, что в период с мая 2018-го по март 2019 года женщина поставила в зачетки четырех учащихся оценки «удовлетворительно» по нескольким преподаваемым ею дисциплинам. Фактически студенты на экзамене не присутствовали, поэтому их реальные знания не были проверены.

По версии следствия, педагог сделала это, чтобы сохранить повышенную доплату за классное руководство и «из иной личной заинтересованности».

«Женщина признала вину в совершении инкриминируемого деяния. От нее поступило ходатайство о прекращении дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Ее оштрафовали на 10 тыс. руб.