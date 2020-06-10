Сетевое издание|18+|Среда|10 июн 2020|12:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Железнодорожном районе Пензы сменился прокурор

Печать

Прокурором Железнодорожного района Пензы стал старший советник юстиции 37-летний Алексей Перекусихин. Он был назначен на эту должность приказом Генерального прокурора РФ от 8 июня.

Ранее Перекусихин являлся Нижнеломовским межрайонным прокурором.

Михаил Юрьевич родился в 1983 году в Пензе, окончил Пензенский государственный университет по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры служит с марта 2005-го.

«Состоял в должностях следователя прокуратуры Лунинского района, следователя прокуратуры Первомайского района г. Пензы, старшего следователя по Первомайскому району г. Пензы следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, заместителя прокурора Наровчатского района, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области. В июле 2018 года был назначен на должность Нижнеломовского межрайонного прокурора», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Пост прокурора Железнодорожного района ранее занимал Алексей Аношин, назначенный на должность 16 октября 2017 года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото procpenza.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Один момент, товарищ мент...

Гость||

Был бы справедливый это то что требуется,а то как Миликян прокурор Октябрьского района угодил за решетку за мошенничества. Нам нужны честные люди.

Гость||

Алексей Перекусихин...понятно, а Михаил Юрьевич тогда это кто?!?

Гость||

"Прокурором Железнодорожного района Пензы стал старший советник юстиции 37-летний Алексей Перекусихин." "Михаил Юрьевич родился в 1983 году в Пензе." Так Алексей или Михаил?

Гость||

А Аношин куда делся?

Гость||

грёбаный стыд писаки

Гость||

Гость писал(a):

а то как Миликян прокурор Октябрьского района угодил за решетку за мошенничества.
так его тоже кто то назначал

Гость||

Алексея звали Михаил Юрьевич

Гость||

Михаил Юрьевич - это Лермонтов!

Гость||

Ну будем надеяться, что будет не такой, как Лешинька Аношин, которого погнали с теплого места.

Гость||

перекусихины это братья

Гость||

Надо было еще про Ивана Федрыча Крузенштерна написать - человека и парохода.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте