В Железнодорожном районе Пензы сменился прокурор

10.06.2020 | 11:39

Прокурором Железнодорожного района Пензы стал старший советник юстиции 37-летний Алексей Перекусихин. Он был назначен на эту должность приказом Генерального прокурора РФ от 8 июня.

Ранее Перекусихин являлся Нижнеломовским межрайонным прокурором.

Михаил Юрьевич родился в 1983 году в Пензе, окончил Пензенский государственный университет по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры служит с марта 2005-го.

«Состоял в должностях следователя прокуратуры Лунинского района, следователя прокуратуры Первомайского района г. Пензы, старшего следователя по Первомайскому району г. Пензы следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, заместителя прокурора Наровчатского района, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области. В июле 2018 года был назначен на должность Нижнеломовского межрайонного прокурора», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Пост прокурора Железнодорожного района ранее занимал Алексей Аношин, назначенный на должность 16 октября 2017 года.