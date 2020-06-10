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Общество

У Пензенской области появился свой праздник - День профсоюзов

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В среду, 10 июня, на сессии регионального парламента депутаты приняли решение об установлении Дня профсоюзов Пензенской области. Датой его празднования назначено 27 октября.

Первый нелегальный пензенский профсоюз был создан на писчебумажной фабрике Сергеева в 1904 году. B 1917-1918 годах Пензенский совет профессиональных союзов уже объединяет 16 организаций.

«Дата выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1948 году в Пензе состоялась конференция, на которой присутствовали представители всех профсоюзов области», - пояснил зампред правительства региона Василий Трохин, представлявший законопроект.

Сейчас Федерация профсоюзов объединяет 19 областных отраслевых членских организаций, 1 174 первичных профсоюзных организации.

Депутаты приняли новый закон единогласно.

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Гость||

А Ивана не сняли еще, я просто алкоголик, я не в курсе всех событий. И что это за проф. Союзы?

Гость||

Пензенские профсоюзы представляют из себя жалкое зрелище. Полностью под влиянием руководства организаций. Профсоюзная деятельность продолжение политики администрации организаций. Если кто-то в рамках закона захочет создать первичную профсоюзную организацию то их сгнобят.

Гость||

Не повезло Вам. Или что- то незаконное хотите создать

Гость||

Гость писал(a):

администрации организаций. Если кто-то в рамках закона захочет создать первичную профсоюзную организацию то их сгнобят.
Госдеп США сейчас это профсоюзные делишки финансирует активно. Патрушев докладывал недавно.

Имя: Гость
Комментарий:

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