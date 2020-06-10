У Пензенской области появился свой праздник - День профсоюзов

10.06.2020 | 10:40

В среду, 10 июня, на сессии регионального парламента депутаты приняли решение об установлении Дня профсоюзов Пензенской области. Датой его празднования назначено 27 октября.

Первый нелегальный пензенский профсоюз был создан на писчебумажной фабрике Сергеева в 1904 году. B 1917-1918 годах Пензенский совет профессиональных союзов уже объединяет 16 организаций.

«Дата выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1948 году в Пензе состоялась конференция, на которой присутствовали представители всех профсоюзов области», - пояснил зампред правительства региона Василий Трохин, представлявший законопроект.

Сейчас Федерация профсоюзов объединяет 19 областных отраслевых членских организаций, 1 174 первичных профсоюзных организации.

Депутаты приняли новый закон единогласно.