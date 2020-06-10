Клиентам «ТНС энерго Пенза» услуги доступны через «Личный кабинет»

10.06.2020 | 17:53

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» напомнило потребителям о дистанционных способах взаимодействия.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки наиболее безопасным и комфортным путем решения вопросов, связанных с энергоснабжением, является получение услуг через электронные сервисы, одним из которых является «Личный кабинет».

Через этот сервис потребителям доступны все процедуры, которые предлагаются при посещении центров обслуживания клиентов компании: оплата счетов без комиссии, передача показаний приборов учета, доступ к архиву квитанций, просмотр истории переданных показаний и совершенных платежей.

Кроме того, при помощи вкладки «Обращение в компанию» можно получить полноценную консультацию и помощь специалистов по различным вопросам, касающимся энергоснабжения, а также внести изменения в лицевой счет, скорректировать неверно переданные показания и запросить перерасчет платы.

В «Личном кабинете» клиенты могут самостоятельно подключить или отключить получение счетов в электронном виде и изменить адрес электронной почты, на которую они приходят. Для владельцев нескольких объектов недвижимости предусмотрена функция управления в одном кабинете всеми своими лицевыми счетами.

Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно любым способом:

- на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- установив мобильное приложение «ТНС энерго» (для iOS и Android OS);

- направив заявку по электронной почте vopros@penza.tns-e.ru или с помощью формы обратной связи.

Ознакомиться с подробной инструкцией по подключению сервиса можно на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» по ссылке.