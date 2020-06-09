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Общество

Зареченцам сообщили, где можно пройти тест на коронавирус

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Медико-санитарная часть № 59, расположенная в Заречном, начала проводить исследования на COVID-19.

«Пройти бесплатное диспансерное обследование в городской поликлинике с 9 июня может любой взрослый, прикрепленный для лечения к нашей медико-санитарной части. Нужно будет сдать мочу, а также кровь на биохимию, определение резус-фактора и группу. Также медики возьмут мазки на коронавирус из ротоглотки и кровь на антитела к коронавирусу», - цитирует портал «Город Z» заместителя начальника по поликлинической работе МСЧ-59 Янину Никулину.

Прием проводится строго по предварительной записи по телефону 60-22-61. Время обследования занимает 20-30 минут.

На прием следует приходить строго натощак и принести баночку с мочой. На приеме нужно быть в защитной маске. Пациентов с признаками ОРВИ просят в поликлинику не приходить, а вызвать врача на дом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — gorodz.info
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Гость||

Зареченцам всё, а Пензякам нет ничего !

Гость||

Хорошо. Этих дикарей в Пензе еще меньше ездить будет.

Имя: Гость
Комментарий:

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