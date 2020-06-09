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Общество

В Пензе напечатают более миллиона бюллетеней для голосования

Печать

В Пензенской области начали печатать бюллетени для всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Эта ответственность возложена на одну из типографий региона, которая в рамках заключенного контракта станет единственным поставщиком избирательных листов.

«Производство было запущено вчера вечером. Один бюллетень утвердили, второй - для системы голосования (КОИБ) - был утвержден в избиркоме и подписан сегодня. 16-го числа мы уже все отдаем», - пояснила начальник производства типографии Екатерина Согласова.

Всего будет создано 1 миллион 64 тысячи 393 бланка - точно по числу совершеннолетних граждан, имеющих право принять участие в голосовании, на территории Пензенской области.

«Мы печатаем на наших машинах два вида бюллетеней: для голосования в почтовых ящиках и для системы КОИБ. Наносится защитная гильоширная сетка: на один вид - с лицевой стороны, на другой вид бюллетеней - с оборотной стороны», - рассказала начальник цеха типографии Яна Дашина.

Бюллетени тщательно пересчитывают несколько сотрудников типографии - ошибок быть не должно. В каждый район и на каждый участок доставят ровно столько листов, сколько необходимо. 16 июня состоится процедура передачи бланков членам избиркома.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Сколько денег задействовано ради одной цели-обнуления, чем "старая" плоха была?

14 миллиардов на голосование, никому ненужное,хотя нужное, см. абзац 1.

Больницу бы построили, и не одну..

Против!

Гость||

А галочку в бюллетене напротив Да тоже напечатали?

Имя: Гость
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