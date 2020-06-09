Пензенцам объяснили ценность растущих в городе тополей

09.06.2020 | 18:36

Пилить или не пилить - вопрос, на который никак не могут найти ответ. Возможно, причина в том, что о проблеме вспоминают лишь раз в год - в июне, когда цветут тополя.

Семена растений не дают спокойно жить аллергикам. Некомфортно и некоторым из тех, у кого нет проблем со здоровьем. Однако избавляться от деревьев, рассеивающих белый пух, не стоит, потому что эти зеленые насаждения - экологический щит.

«Чем лучше растение само себя чувствует в городской среде, тем быстрее растет и больше образует листовой аппарат, который ведет фотосинтез и в процессе вырабатывает кислород», - сообщила директор ботанического сада им. И. И. Спрыгина Марина Ростовцева.

По словам ботаников, нужно высаживать тополя мужского пола. Они не приносят «снег» в начале лета. То, что эти деревья способны к гендерным изменениям, - неправда.

«Полная ерунда! У этих растений отдельные мужские и женские экземпляры, и ни при каких обстоятельствах они переродиться не могут», - заверила Марина Ростовцева.

А вот их семена по-прежнему многим доставляют проблем многим, включая и пожарных. Белый ковер нередко поджигают дети. Пух горит быстро, пламя мгновенно распространяется на большие расстояния, из-за чего постоянно возникают опасные ситуации.

В этом году пензенцам в какой-то мере повезло: введенный в регионе масочный режим, направленный на защиту от распространения коронавирусной инфекции, помогает спастись и от вездесущего тополиного пуха.