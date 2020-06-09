На Олимпийской аллее начали травить грызунов

Мягкую конфетку Ольга Мирзоева приготовила для братьев меньших. В данном случае для очень небольших - мышей, которые в огромных количествах расплодились в лесопарковой зоне на Западной Поляне.
Уничтожением грызунов в районе Олимпийской аллеи, точнее сокращением их численности, занимаются эпидемиологи Центра специализированных видов медицинской помощи.
«Раскладываем в места, недоступные для человека, белок, домашних животных, особенно детей, конечно, под пенечки, валежники, на расстоянии 10-15 метров. Мыши мумифицируются, засыхают, не разлагаются, нет запаха, все безопасно», - пояснила помощник врача-эпидемиолога Ольга Мирзоева.
Но все-таки специалисты советуют не отпускать собак с поводка, чтобы они случайно не полакомились мышиной отравой. Грызунов очень много.
«Роспотребнадзор дал заключение, что наполняемость ловушек - 17,5%, а по нормам должно быть максимум 7%», - сообщила директор ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елена Савельева.
Главная опасность маленьких зверьков заключается в том, что они являются разносчиками тяжелого заболевания - геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Вирус ГЛПС содержится в слюне, моче и экскрементах мышей. Вместе с пылью он поднимается в воздух, человек его вдыхает, после чего заболевает. Симптомы проявляются через 3-5 дней: повышается температура тела, возникает слабость.
В 2020-м специалисты считают ситуацию неблагоприятной.
«За четыре месяца прошлого года у нас было зарегистрировано всего 82 случая заболевания ГЛПС среди людей, а четыре месяца текущего года их стало уже 245. То есть - практически в три раза», - отметил врач-эпидемиолог Центра специализированных видов медицинской помощи Виктор Мещеряков.
Дератизация (уничтожение грызунов) является одним из основных способов борьбы с распространением геморрагической лихорадки.
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После уничтожения подлеска ушли ёжики и ужи, регулировавшие численность мышей.