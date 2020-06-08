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Общество

Православные пензенцы отметили Духов день

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«Святым Духом всякая душа живится и чистотой возвышается. Без благодатной помощи Святого Духа, без третьего лица Святой Троицы невозможна жизнь православного христианина», - отметил настоятель Успенского кафедрального собора г. Пензы протоиерей Сергий Лоскутов.

8 июня верующие отмечают Духов день. Праздник, согласно церковному календарю, наступает в понедельник после Троицы - соответственно на 51-й день после Пасхи Христовой. У него нет своей отдельной иконы, поэтому люди молятся перед изображением Святой Троицы или образом Сошествия Святого Духа на апостолов.

Святой Дух невозможно увидеть. Однако для его изображения принято использовать образ белой голубки, олицетворяющей чистоту и непорочность. На иконах она располагается обычно в верхней части.

«Святой Дух в виде голубя снизошел на крещаемого Господа», - пояснил Сергий Лоскутов.

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