Пенза присоединилась к национальной донорской акции «Мы вместе»

08.06.2020 | 18:36

Отдать кровь за Родину очень почетно, особенно в преддверии Дня России. Пенза поддержала праздничную национальную донорскую акцию «Мы вместе». Все происходило в областном клиническом центре крови.

«Это очень благородное дело. Может, кому-то поможет переливание крови моей группы», - отметил молодой человек.

«Больных, которые нуждаются в крови, очень много. Иногда даже бывает нехватка и призывают активно сдавать. Свою кровь не жалко, у меня ее много», - рассказала девушка.

«После кроводачи все доноры, которые будут приходить в течение недели, будут получать ленточки как символ того, что мы вместе. И вместе мы победим любую невзгоду, и коронавирус тоже», - сообщила специалист Пензенского областного клинического центра крови Марина Нелюдова.

Не каждый может стать кому-то кровным братом или сестрой. Нужно быть готовым к донорству.

«С вечера накануне жирную пищу кушать нельзя, утром обязательно нужно попить сладкий чай, пустой батон либо батон с вареньем, медом, разрешаются фрукты, кроме бананов. Алкоголь не разрешается за трое суток», - пояснила медицинский регистратор Пензенского областного клинического центра крови Динара Нуштина.

Донорская акция, посвященная Дню России, в Пензе продлится в течение недели.