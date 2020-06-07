В поликлинике перинатального центра возобновили плановый прием

07.06.2020 | 12:04

Возобновляется плановый прием пациенток в отделениях охраны репродуктивного здоровья и экстракорпорального оплодотворения поликлиники областного перинатального центра. Сейчас там на учете находится около двух тысяч женщин, мечтающих стать мамами.

Консультации специалистов будут проводиться строго по предварительной записи. Поэтому ради своей же безопасности приходить нужно не раньше, чем за 15-20 минут до назначенного времени.

«Во избежание скученности перед кабинетами пропуск на территорию отделения будет производиться после окончания приема предыдущей пациентки. Прием будет производиться только при отсутствии у пациентки признаков ОРВИ с обязательным измерением температуры бесконтактным способом и при наличии у нее средств индивидуальной защиты. Это маска и перчатки», - пояснил заместитель главного врача областного перинатального центра Михаил Беляев.

В исключительных случаях женщину может сопровождать один помощник, но также при соблюдении им всех мер предосторожности.

Телефон регистратуры для предварительной записи на прием 45-54-69.