В Пензе православные отметили День Святой Троицы

07.06.2020 | 16:36

С раннего утра сотрудники Троицкого женского монастыря выкладывали ковер из свежескошенной травы. Елена Дакнис украшала дорогу к храму лепестками роз, ветками сирени и другими растениями. Православные верующие 7 июня отмечали один из главных церковных праздников - День Святой Троицы.

«Каждый год по-разному, в зависимости от того, какие цветы есть. Тут у нас много красоты вокруг, поэтому что-то берем со своих клумб, что-то нам прихожане приносят, что-то остается от украшения в храме. И каждый раз это бывает по-разному, но всегда красиво, всегда здорово», - рассказала сотрудница Троицкого женского монастыря Елена Дакнис.

В 2020-м престольное торжество проходило скромно. Архиерейская дорожка короче, чем двумя годами ранее, тогда ее протянули от центрального входа с улицы Кирова до дверей Троицкого храма. Народу собралось тоже гораздо меньше. Ввиду сложной эпидемиологической обстановки изменился и дресс-код прихожан: к традиционным платкам на голове добавились защитные маски на лицах.

Праздник Отца, Сына и Святого Духа принято считать еще и днем рождения Церкви. Поэтому отношение к Троице у людей особое. Некоторым никакой вирус не может закрыть дорогу к дому Божьему. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим еще в самом начале пандемии призвал пензенцев воздержаться от походов в храмы и молиться дома.

«Какие бы несчастья нас ни посещали, та жизнь, которая является для нас важной, актуальной, продолжается. И я хотел бы всех, кто не может в эти дни (а этих людей большинство) посетить храм, поздравить с праздником Святой Троицы и пожелать им крепости сил и, самое главное, наверное, доброго здоровья», - отметил он.

Архиерейскую дорожку прихожане по традиции разобрали еще до начала службы. Растения верующие будут хранить весь год.

В одной из самых старых обителей Пензы архиерейские службы возобновились относительно недавно, в 2014 году. Вообще у монастыря непростая судьба. Он горел, переживал набеги кочевников, здесь хозяйничали большевики. Монастырь возродился лишь в конце прошлого века. С трудом обретенный престольный праздник здесь особенно дорог.

В храме установили молодые березы, священнослужители облачились в зеленые одежды - цвет, символизирующий жизнь. Принять участие в праздничной литургии можно было только после проверки тепловизором, надев защитную маску, и даже социальную дистанцию прихожане старались соблюдать.