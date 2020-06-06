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Общество

В Пензенской области вновь нашли места незаконной добычи песка

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Сразу три участка с самовольным использованием полезных ископаемых выявили на территории Пензенской области сотрудники регионального минлесхоза. Факты незаконной добычи природных ресурсов, в частности песка, зарегистрированы в Мокшанском, Бессоновском районах и в Никольске.

«На данных территориях имелись свежие следы работы тяжелой техники, что является прямым грубым нарушением законодательства о недрах. Данное правонарушение влечет как административную, так и уголовную ответственность», - сообщил начальник отдела Минлесхоза Пензенской области Алексей Вологин.

Штрафы за такие деяния могут достигать миллиона рублей. Однако пока самих нарушителей устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Всего за последние несколько лет подобных участков на территории нашей области выявлено более 80.

«На каждом из них постоянно ведется мониторинг, проводятся выезды и при обнаружении самовольного пользования недрами на место вызываются органы полиции для разбирательства и привлечения виновных лиц к ответственности», - пояснил Алексей Вологин.

Информация о новых нарушениях закона направлена главам администраций соответствующих районов для принятия мер.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Смешно господа,смешно.

Имя: Гость
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