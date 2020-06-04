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Общество

Пензенские онкологи обменялись опытом с иногородними коллегами

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Актуальные вопросы таргетной и химиотерапии обсудили специалисты из десятков российских регионов в рамках конференции, организованной на базе Пензенского областного онкологического диспансера. Крупный форум должен был состояться в городе, однако из-за пандемии короновируса его провели в онлайн-формате.

«Вопросы, которые касаются онкологии, остаются актуальными. Национальный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» остается. Финансирование продолжается, и мы работаем и продолжаем лечение наших пациентов», - сообщил главный врач Пензенского областного онкологического диспансера Валерий Савельев.

Участниками онлайн-конференции стали ведущие представители сферы здравоохранения из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и ряда других городов. Основная тема - современные методы лечения онкологических заболеваний, в том числе с использованием препаратов, действующих непосредственно на раковую клетку без интоксикации всего организма. В этом заключается смысл таргетной терапии.

«Обмен опытом всегда был важен и интересен, потому что в разных регионах, несмотря на то что Москва и Питер являются центрами онкологической службы, все-таки применяются свои методики лечения данных пациентов. Поэтому при обмене опытом каждый для себя берет новое, что более эффективно для лечения наших пациентов», - пояснил Валерий Савельев.

Ежегодно онкологи проводят от трех до пяти подобных мероприятий.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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