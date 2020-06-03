В Наровчате суд назвал собственника скульптур Нарчатки и Куприна

03.06.2020 | 09:40

В Пензенской области оказались бесхозяйными два памятника, установленные в Наровчате.

Согласно сообщению, опубликованному местном районном судом, в 2019 году Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области поставило на учет как бесхозяйные скульптурно-архитектурный ансамбль, посвященный Александру Куприну, и памятник княжне Нарчатке.

Поскольку с того момента никто не заявил о своих правах на данные объекты, администрация Наровчатского сельсовета обратилась в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на них.

«Суд удовлетворил исковые требования», - резюмировали представители учреждения.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Скульптура мордовской царицы Нарчатки была установлена в Наровчате в связи с 650-летним юбилеем села, который отмечали в 2011 году. По легенде, Нарчатка жила в XIII веке. Она защищала свой город от монголо-татар, а когда поняла, что битва проиграна, утопилась в реке.

«Я создал образ женщины-воительницы, ведь она была не робкого десятка, умела сражаться, княжна вела за собой дружину. На бронзу денег нет, поэтому будем делать скульптуру из пластика», - рассказал скульптор Николай Береснев.

Памятник Александру Куприну в Наровчате открыли в 2015 году в честь 145-летнего юбилея писателя. Фигура Александра Ивановича сделана из бронзы, на постаменте написана только его фамилия. Высота скульптуры 2,5 метра, вместе с подножием около шести. Ее создал народный художник Калмыкии Александр Хачатурян.