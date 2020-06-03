У Покровского собора совершили крестный ход

03.06.2020 | 19:34

Крестный ход с ограниченным количеством прихожан, согласно церковным канонам, четырежды останавливался - по числу сторон света. В это время настоятель Покровского храма зачитывал слова из Священного писания.

Шествие совершили по случаю одного из престольных праздников Покровского архиерейского собора, правый предел которого освящен в честь Владимирской иконы Божией матери. Старинный образ к торжеству украсили цветами. Его совсем недавно отреставрировали и сделали новый оклад.

«Мы будем молиться, чтобы Царица неба и земли умолила всемилостивого Господа на дарование всем нам здравия духовного и телесного, помощи в нашей христианской жизни», - отметил настоятель Покровского архиерейского собора г. Пензы протоиерей Иоанн Яворский.

Именно 3 июня в 1998 году в Покровском храме была совершена первая после того, как в 1931-м собор закрыли большевики, архиерейская литургия.