Посетительница районного суда пыталась пронести в сумке ножницы

02.06.2020 | 11:15

Жительница Шемышейского района от одних служителей Фемиды попадет к другим. Причиной стала ее попытка пронести в зал заседаний районного суда запрещенный предмет.

Инцидент произошел 27 мая. Пришедшую женщину встретил судебный пристав, который предупредил о том, что в здание нельзя проносить опасные для окружающих предметы. Посетительница заверила, что у нее ничего подобного нет, и направилась в суд.

Однако пристав проявил бдительность и осмотрел гражданку ручным металлоискателем. Прибор среагировал на металлические ножницы в сумке.

«Утро не стало для женщины добрым: на нее был составлен административный протокол. Материалы дела направлены мировому судье», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.