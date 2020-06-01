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Общество

В Пензе почтили память великого князя Дмитрия Донского

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В первый день лета православные почитают человека, который внес огромный вклад в освобождение Руси от татаро-монгольского ига. Выдающийся государственный деятель встал во главе войска на поле Куликовом в 1380 году. В храме в честь благоверного великого князя Дмитрия Донского прошли торжества.

«Он объединил все русские земли и тем самым с помощью благословения Божьего, которое дал ему преподобный Сергий Радонежский, одержал ту великую победу над ханом Мамаем. Это была не только физическая победа, но и духовная», - отметил настоятель храма Димитрия Донского протоиерей Василий Кочетков.

«Это был великий воин, который готов был полагать свою душу за други своя. Сегодня наши современные воины, наша современная армия или другие спецподразделения - они также берут пример с нашего великого благоверного князя Димитрия Донского», - рассказал благочинный Никольского городского округа иерей Виктор Сторожев.

Торжественная служба в деревянном храме, расположенном в районе ГПЗ-24, завершилась крестным ходом в память о великом подвижнике и святом.

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Гость||

Рыженький в очёчках,это тот который в Заречном прогуливал всех желающих???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В первый день лета православные почитают человека, который внес огромный вклад в освобождение Руси от татаро-монгольского ига
Татары почитаю Мамая, который в труднейшие годы смог собрать войско и отстоять независимость Казанского ханства.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сегодня наши современные воины, наша современная армия ...- рассказал благочинный Никольского городского округа иерей Виктор Сторожев.
Можно подумать, что этот иерей служил в Армии, сумлительно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

который внес огромный вклад в освобождение Руси от татаро-монгольского ига.
сегодня ВСЁ, что ставит под вопрос сомнения консолидацию всех народов России - всё идёт ей и НАРОДАМ во вред. было ли там противостояние угнетённых и угнетателей? нет, не осталось в народной памяти. были конкуренты - налоговики на души? да, византия своим влиянием решала собственные вопросы. но не те, что улучшают жизнь "варваров" на огромной территории. цивилизаторы ненасытных городов распространяли своё влияние на народы, что консолидировались за века при обживании огромной территории - с ЦЕЛЬЮ ИХ ГРАБЕЖА. чем они занимаются и по сей день. хищники и паразиты, мошенники и лицемеры СТАЛИ РАЗДЕЛЯТЬ народы, стравливать их... такие праздники - нож в спину ЕДИНОЙ СТРАНЫ

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