В Пензе почтили память великого князя Дмитрия Донского

01.06.2020 | 19:00

В первый день лета православные почитают человека, который внес огромный вклад в освобождение Руси от татаро-монгольского ига. Выдающийся государственный деятель встал во главе войска на поле Куликовом в 1380 году. В храме в честь благоверного великого князя Дмитрия Донского прошли торжества.

«Он объединил все русские земли и тем самым с помощью благословения Божьего, которое дал ему преподобный Сергий Радонежский, одержал ту великую победу над ханом Мамаем. Это была не только физическая победа, но и духовная», - отметил настоятель храма Димитрия Донского протоиерей Василий Кочетков.

«Это был великий воин, который готов был полагать свою душу за други своя. Сегодня наши современные воины, наша современная армия или другие спецподразделения - они также берут пример с нашего великого благоверного князя Димитрия Донского», - рассказал благочинный Никольского городского округа иерей Виктор Сторожев.

Торжественная служба в деревянном храме, расположенном в районе ГПЗ-24, завершилась крестным ходом в память о великом подвижнике и святом.