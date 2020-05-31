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Общество

7-летняя школьница не позволила брату утонуть в пруду

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Есть девочки в русских селеньях - такие, что с Днем защиты детей их приезжают поздравлять представители следственного комитета.

7-летняя Ангелина Жашкова зимой спасла тонувшего в пруду брата. Дети вместе с другом без спроса ушли кататься на горке у водоема. Школьница стояла на берегу, но, увидев, что Сережа провалился под лед, побежала к нему, протянула руку - и сама оказалась в воде.

«А потом он меня отпустил, я за ним поплыла. Я умею же плавать, у нас урок плавания был в спортзале. Я его схватила за бок, потом за ногу. И я его держала крепко, чтобы не отпустить», - вспомнила случившееся девочка.

Соседскому мальчишке Ангелина велела звать родителей на подмогу. Их мама в это время укладывала спать младшего. В чем была, женщина бросилась к водоему.

«Я побежала туда, Артема одного оставила. А когда достала Сережу, он не дышал», - привела подробности Софья Чувашова.

По ее словам, прибежавший владелец пруда начал делать ребенку искусственное дыхание, после чего малыша повезли в больницу.

Если бы не дочь, говорит Софья, Сережу спасти не удалось бы.

«Она держалась за лед и его держала за ногу. Иначе он бы под лед ушел», - пояснила мать.

«Страшно, я плакала», - призналась Ангелина.

Представители следственного комитета пожелали детям расти здоровыми и счастливыми.

«Но чтобы больше в вашей семье таких страшных случаев не происходило. Ангелине хотим сказать, что мы тобой гордимся. На такой подвиг способен не каждый», - добавила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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