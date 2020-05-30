Старые дома около набережной Суры будут расселены

30.05.2020 | 18:30

Реконструкция набережной Суры в центре Пензы вышла на финишную прямую. В 2020 году она будет готова на 75%. Склоны, ведущие к реке, пешеходные дорожки, клумбы, скамьи, фонари - все это вместе создает единый ансамбль одной из самых популярных городских прогулочных зон.

Одним из этапов реконструкции набережной станет расселение старых жилых домов, которые все еще стоят на ее территории.

«Собственники земельных участков настаивают на деньгах или готовы забрать квартиры?» - поинтересовался губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Мы начали вести диалог по квартирам. У нас есть, по крайней мере, один житель, который нуждается именно в жилье. Процедура законом предусмотрена, будем предлагать варианты из имеющегося фонда», - отчитался глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

После беглого осмотра обновленной набережной губернатор предложил сделать ее изолированной от проезжей части за счет зелени.

«Мы с городом проработали предложения насчет зеленых насаждений: какими группами, на каких участках. Передали в УЖКХ города Пензы», - заверил главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе.

Одна из задач, которые поставил перед руководством города глава региона, - превратить обновленную набережную в место притяжения молодежи, чтобы ей здесь было интересно проводить свободное время. А пока здесь место отдыха преимущественно для пенсионеров.