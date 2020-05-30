Пензенцам разъяснили, чем опасен бессимптомный коронавирус

30.05.2020 | 11:37

На сайте Министерства здравоохранения Пензенской области опубликовано разъяснение врача по медицинской профилактике Татьяны Чепасовой о том, в каких случаях коронавирусная инфекция может протекать без симптомов болезни.

«Зачастую человек может и не знать, что он подвергся заражению новым коронавирусом, чувствует себя совершенно здоровым, но тесты на коронавирус показывают положительный результат. В России выявляют все больше таких «тихих разносчиков инфекции», которые выглядят здоровыми и чувствуют себя как обычно, но могут заражать других», - рассказывает Татьяна Чепасова.

По данным Роспотребнадзора сейчас в среднем по России такие пациенты составляют около 30% от общего числа выявленных с COVID-19. Специалисты предполагают, что их может быть 55-70%. Чаще всего бессимптомно болезнь переносят более молодые, здоровые и крепкие люди, а также дети.

Врачи-иммунологи считают, что это происходит благодаря сильному общему иммунитету к любому другому вирусу. В этом случае либо вообще не произойдет заражения, либо болезнь пройдет без проявления признаков. В таких случаях люди считают себя здоровыми, ведут обычный образ жизни и, сами того не подозревая, заражают окружающих.

Выделяют три категории «тихих переносчиков», опасных в эпидемиологическом плане. Первые - это те, у кого вирус обнаружен, но никаких симптомов болезни не возникло; такие за медицинской помощью не обращаются. Вторые - люди с легкими симптомами, на которые они обычно не обращают внимания, все переносят легко, а вот у зараженных ими людей болезнь может протекать очень тяжело. Третья категория - эпидемиологически опасные пациенты с коронавирусом в конечной стадии инкубационного периода, когда человек становится заразным до появления первых симптомов болезни.

Но даже у бессимптомного течения болезни могут быть серьезные последствия. Исследования показывают, что у таких пациентов имеются легочные патологии, которые далеко не всегда проходят бесследно.

«В связи с наличием значительного количества граждан с бессимптомными формами COVID-19 необходимо самым тщательным образом принимать все профилактические меры: регулярное мытье рук, использование антисептиков, ношение масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции», - говорится в разъяснении специалиста.