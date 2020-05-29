В Пензе дети выразили в рисунках протест против курения

29.05.2020 | 19:36

Воспитанники детской художественной школы № 3 стали участниками выставки рисунков, приуроченной к Всемирному дню отказа от курения - он отмечается 31 мая. Виртуальный вернисаж может посетить каждый. Агитплакаты размещены на официальном сайте учреждения дополнительного образования и в социальных сетях.

«На выставке представлено 10 работ и афиша. Мы освещаем все вредные привычки - у нас не только такая выставка. И к этому относятся положительно, потому что курение очень пагубно влияет на организм не только курящего, но и на окружающих», - отметила преподаватель ДХШ № 3 г. Пензы Людмила Шумилина.

Тем временем у юных художников продолжаются дистанционные занятия. Людмила Шумилина ведет уроки из дома. Сложно приходится и педагогам, и детям.

Например, впереди у воспитанников школы должен был быть пленэр, что в переводе с французского языка означает «свежий воздух».

«Вдохновиться, потому что хорошая погода, все вокруг красиво цветет», - отметила преподаватель.

Однако передавать на холсте все буйство красок детям, скорее всего, придется, глядя в окно.

Пока же жителям Сурского края предлагают посмотреть и оценить другие работы учащихся художественной школы. Главная цель детского творчества - пропаганда здорового образа жизни.