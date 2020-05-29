Сетевое издание|18+|Пятница|29 мая 2020|20:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе дети выразили в рисунках протест против курения

Печать

Воспитанники детской художественной школы № 3 стали участниками выставки рисунков, приуроченной к Всемирному дню отказа от курения - он отмечается 31 мая. Виртуальный вернисаж может посетить каждый. Агитплакаты размещены на официальном сайте учреждения дополнительного образования и в социальных сетях.

«На выставке представлено 10 работ и афиша. Мы освещаем все вредные привычки - у нас не только такая выставка. И к этому относятся положительно, потому что курение очень пагубно влияет на организм не только курящего, но и на окружающих», - отметила преподаватель ДХШ № 3 г. Пензы Людмила Шумилина.

Тем временем у юных художников продолжаются дистанционные занятия. Людмила Шумилина ведет уроки из дома. Сложно приходится и педагогам, и детям.

Например, впереди у воспитанников школы должен был быть пленэр, что в переводе с французского языка означает «свежий воздух».

«Вдохновиться, потому что хорошая погода, все вокруг красиво цветет», - отметила преподаватель.

Однако передавать на холсте все буйство красок детям, скорее всего, придется, глядя в окно.

Пока же жителям Сурского края предлагают посмотреть и оценить другие работы учащихся художественной школы. Главная цель детского творчества - пропаганда здорового образа жизни.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Бросить курить приходит либо с пониманием, с силой воли, либо на операцианном столе. Каждый решает сам, как сдохнуть. Некоторым иногда лучше на операционном. Аминь.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте