В Пензе волонтеры каждый день помогают пожилым людям

28.05.2020 | 18:14

В штабе помощи людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции всегда кипит работа. Волонтеры составляют карты, по которым нужно отвезти лекарства и продукты, пакуют необходимое. В среднем им приходится посещать около 50 адресов.

«У нас сегодня - 5 поликлиник, которые попросили помощи у волонтеров. Всего поликлиник 14, и они периодически чередуются: одни - в один день, следующие - в другой», - сообщила руководитель штаба Марина Чарыкова.

По первому адресу волонтеры отвезли рецепт.

«Я диабетик. Инсулин и таблетки мне уже принесли, а рецепт - под круглой печатью, и мы не знали, как это сделать. Позвонили в 1-ю городскую, нам сказали, что рецепт принесут. И вот принесли!» - рассказала Тамара Александровна.

По следующему адресу, где живет пожилая пара, нужно было доставить лекарства. Приходу молодых людей оказались очень благодарны.

«Смертельно для нас, если у нас нет этих таблеток. Все время покупаем их. Здоровья ребятам и удачи во всем», - пожелала Валентина Васильевна.

Отдав необходимое у порога, волонтеры сразу ушли.

«Они все время стараются нас чем-то угостить, просят зайти в дом, но нам нельзя ничего принимать и заходить в дом. Правила есть правила. Обижаются, но понимают, что ради их же безопасности нам не стоит туда заходить», - пояснил волонтер Данила Беспалов.

Помощь пожилым и маломобильным людям будет оказываться до тех пор, пока ситуация с распространением коронавирусной инфекции не стабилизируется. Впрочем, волонтерам всегда есть чем заняться.