Сетевое издание|18+|Четверг|28 мая 2020|20:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Пензячка рассказала о преимуществах темных волос в День брюнеток

Печать

Все женщины прекрасны, но есть мнение: мужчины предпочитают блондинок. С другой стороны, считается, что именно темноволосые дамы обладают особым шармом.

28 мая в мире отмечается День брюнеток. Праздник этот неофициальный, когда и где появился, точно неизвестно, но набирает популярность.

Наталья, мастер салона «Эгоистка», много раз превращала локоны девушек в темные.

«Большое заблуждение о брюнетках: думают, что это глубокий черный тон, но в действительности это не так. У нас представлена раскладка с первого уровня по десятый. Темные оттенки - с первого по шестой. Брюнетки бывают совершенно разного тона, глубины и оттенков - от холодного до теплого», - пояснила Наталья.

У Татьяны темные волосы от природы, и она предпочитает окрашивать их в родной цвет. Так делает давно, хотя журналы с блондинками на обложках иногда искушали изменить образ. Не исчезнет желание брюнеток иметь пшеничную шевелюру - и наоборот.

«Ну бывает, конечно: подойдет мне блондинкой или нет? Но досконально изменить свой образ не хотелось никогда. У меня всегда пучок, вот сейчас хочу покрасить профессионально, чтобы распустить», - рассказала женщина.

Темный цвет волос ассоциируется с практичностью, сдержанностью и мудростью, и влияние стереотипа на себе почувствовала Ульяна. Она долгое время предпочитала пряди пепельного оттенка.

«Когда я была блондинкой, то выглядела как подросток и у меня были сложности. Когда я в свои практически 30 приходила в какие-то серьезные структуры, со мной разговаривали как с маленькой девочкой. Для меня темный цвет стал определенным усилением. Я не считаю, что он старит, и восхищаюсь от всего сердца яркими жгучими брюнетками. Если бы мне это подходило и было моим естественным, я была бы брюнеткой», - поделилась член правления регионального отделения Союза женщин России Ульяна Безрукова.

С помощью красок можно исполнить любое желание женщины. Но вот темноволосых от рождения дам в обществе больше.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Какая разница белая или чёрная,бывают бело-чёрные. Лишь бы при "встречах" весёленькая была...

Дамы! Вы все прекрасны!!!

Гость||

Не все они прекрасны, мягко говоря. Наоборот большинство в неадеквате, больные, извращенки, содержанки, приспособленки, хищные, меркантильные, алчные, хамовитые, завистливые, жадные и глупые. Страхалюдин примерно 80%. Остальные 20% либо умело пользуются косметикой, либо от природы досталась сносная внешность, как правило у метисок.

Гость||

Вы наверно никогда на пробовали или вкус совсем потеряли?

Гость||

Главное чтобы там побрито было, и не важно брюнетка или блондинка

Гость||

Гость писал(a):

Не все они прекрасны, мягко говоря. Наоборот большинство в неадеквате, больные, извращенки, содержанки, приспособленки, хищные, меркантильные, алчные, хамовитые, завистливые, жадные и глупые. Страхалюдин примерно 80%. Остальные 20% либо умело пользуются косметикой, либо от природы досталась сносная внешность, как правило у метисок.

Мой муж безумно рад, что я меркантильная с-ка, а не удобная Клава.

Гость||

Гость писал(a):

Не все они прекрасны, мягко говоря. Наоборот большинство в неадеквате, больные, извращенки, содержанки, приспособленки, хищные, меркантильные, алчные, хамовитые, завистливые, жадные и глупые. Страхалюдин примерно 80%. Остальные 20% либо умело пользуются косметикой, либо от природы досталась сносная внешность, как правило у метисок.

Так говорят никомунинужные мужички.

Гость||

Гость писал(a):

Мой муж безумно рад, что я меркантильная с-ка,
Правильно, потому что твой мушш подкаблучный звездолиз, тряпка-пустышка, подъюбочник безхребетный. Удобно с дура4ком жить, но зашкварно

Гость||

И вот тут их(бабёшек) понесло....

Гость||

Гость писал(a):

Так говорят никомунинужные мужички.
Так рассуждают прозревшие!Никомунинужные это как раз большинство, тех которых по статистике больше, порванки

Гость||

Алень???

Гость||

У порванок бомбануло полыхнуло)Страшные никому не нужные, они валят всё с больной головы на здоровую. Впрочем а что им ещё делать? Известный сценарий, типичная линия поведения быдло-самок)

Гость||

Вот тема в тему.Ковид хрень!!!

Гость||

Гость писал(a):

Алень???
Алень это муж той меркантильной в счастливом угаре)

Гость||

Алени лижут где посолонее?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте