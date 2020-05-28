Пензячка рассказала о преимуществах темных волос в День брюнеток

28.05.2020 | 19:00

Все женщины прекрасны, но есть мнение: мужчины предпочитают блондинок. С другой стороны, считается, что именно темноволосые дамы обладают особым шармом.

28 мая в мире отмечается День брюнеток. Праздник этот неофициальный, когда и где появился, точно неизвестно, но набирает популярность.

Наталья, мастер салона «Эгоистка», много раз превращала локоны девушек в темные.

«Большое заблуждение о брюнетках: думают, что это глубокий черный тон, но в действительности это не так. У нас представлена раскладка с первого уровня по десятый. Темные оттенки - с первого по шестой. Брюнетки бывают совершенно разного тона, глубины и оттенков - от холодного до теплого», - пояснила Наталья.

У Татьяны темные волосы от природы, и она предпочитает окрашивать их в родной цвет. Так делает давно, хотя журналы с блондинками на обложках иногда искушали изменить образ. Не исчезнет желание брюнеток иметь пшеничную шевелюру - и наоборот.

«Ну бывает, конечно: подойдет мне блондинкой или нет? Но досконально изменить свой образ не хотелось никогда. У меня всегда пучок, вот сейчас хочу покрасить профессионально, чтобы распустить», - рассказала женщина.

Темный цвет волос ассоциируется с практичностью, сдержанностью и мудростью, и влияние стереотипа на себе почувствовала Ульяна. Она долгое время предпочитала пряди пепельного оттенка.

«Когда я была блондинкой, то выглядела как подросток и у меня были сложности. Когда я в свои практически 30 приходила в какие-то серьезные структуры, со мной разговаривали как с маленькой девочкой. Для меня темный цвет стал определенным усилением. Я не считаю, что он старит, и восхищаюсь от всего сердца яркими жгучими брюнетками. Если бы мне это подходило и было моим естественным, я была бы брюнеткой», - поделилась член правления регионального отделения Союза женщин России Ульяна Безрукова.

С помощью красок можно исполнить любое желание женщины. Но вот темноволосых от рождения дам в обществе больше.