Пензенцы выступили за сохранение фонтана в Пионерском сквере

28.05.2020 | 18:26

Время пошло, и оно работает против фонтана в сквере «Журавли» - стартовал конкурс на лучший эскизный проект части стелы «А мы из Пензы». Скульптурная композиция должна появиться в чаше гидросооружения.

У людей искусства есть еще время, чтобы как следует доработать эскизы. Проекты начнут принимать 16 июня. Причем участвовать в конкурсе могут не только пензенские скульпторы - это открытое соревнование по мастерству и, конечно, фантазии, полет которой организаторы немного ограничивают.

По словам главного художника города Александра Киреева, основной темой работ должны стать этапы развития области.

«И трудовые подвиги, и боевые во время Великой Отечественной войны, культура, искусство - спектр довольно широкий. Как к этому подойдут художники - уже зависит от них», - отметил он.

Участникам же и решать, что делать с гидротехническим сооружением: вписывать его в общий архитектурный дизайн сквера «Пионерский» или полностью демонтировать.

Жители областного центра надеются, что авторы проектов прислушаются к мнению народа.

«Фонтан нужно оставить, а стелу - в центре города. Она на памятном месте, все ее знают. А это - просто выдумка. Она здесь смотреться даже не будет», - пояснил пенсионер.

«Чтобы он работал, чтобы его просто отремонтировали нормально», - предложила горожанка.

За первое место в конкурсе предусмотрена денежная награда в сумме 100 тысяч рублей. Участники конкурса, занявшие второе и третье, получат 75 и 50 тысяч соответственно. Работы принимаются до 17 августа, имена победителей объявят в конце сентября.