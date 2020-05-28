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Общество

Пензенцы выступили за сохранение фонтана в Пионерском сквере

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Время пошло, и оно работает против фонтана в сквере «Журавли» - стартовал конкурс на лучший эскизный проект части стелы «А мы из Пензы». Скульптурная композиция должна появиться в чаше гидросооружения.

У людей искусства есть еще время, чтобы как следует доработать эскизы. Проекты начнут принимать 16 июня. Причем участвовать в конкурсе могут не только пензенские скульпторы - это открытое соревнование по мастерству и, конечно, фантазии, полет которой организаторы немного ограничивают.

По словам главного художника города Александра Киреева, основной темой работ должны стать этапы развития области.

«И трудовые подвиги, и боевые во время Великой Отечественной войны, культура, искусство - спектр довольно широкий. Как к этому подойдут художники - уже зависит от них», - отметил он.

Участникам же и решать, что делать с гидротехническим сооружением: вписывать его в общий архитектурный дизайн сквера «Пионерский» или полностью демонтировать.

Жители областного центра надеются, что авторы проектов прислушаются к мнению народа.

«Фонтан нужно оставить, а стелу - в центре города. Она на памятном месте, все ее знают. А это - просто выдумка. Она здесь смотреться даже не будет», - пояснил пенсионер.

«Чтобы он работал, чтобы его просто отремонтировали нормально», - предложила горожанка.

За первое место в конкурсе предусмотрена денежная награда в сумме 100 тысяч рублей. Участники конкурса, занявшие второе и третье, получат 75 и 50 тысяч соответственно. Работы принимаются до 17 августа, имена победителей объявят в конце сентября.

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Гость||

Еще бы его в приличное состояние привести.

Гость||

В прибалтике неофашисты и старики эсэсовцы прислужники выкидывают памятники Советским воинам на окраины города.Кому в Пензе мешает Стела героям ВОВ на Советской площади?

РПЦ? Губернатору? Гл архитектору? По каким соображениям,политическим,экономическим,идеологическим,Вам мешает Стела памяти земляков Пензенцев???

Вы конечно люди пришлые в нашем городе,но здесь наша Родина и Стела героям ВОВ и Труда для Пензенцев как стена плача в Иерусалиме.

Кто дал право разрушать???

Гость||

эт чё за алкаш ещё нарисовался

Гость||

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Иван Александрович Белозерцев,прекратите уничтожать памятники установленные нашими родителями и более старшим поколением в угоду РПЦ.Прекратите этот хаос.Вы досиживаете последние месяцы в своём кресле,так оставьте хоть что-то хорошее о себе.Отмените свою глупость.Вам и сидеть будет легче,с камнем на душе очень тяжело тянуть длинный срок.

Гость||

Зачем Вы так? Уничтожение , последние месяцы,длительный срок?

Просто у вас разные понятия о красоте . Кто-то ее видит в фонтанах и стелах напротив кинотеатраРодина в Пензе,а кому-то милей чистота и неизменность итальянского пейзажа

Надо быть терпимей . Сколько людей столько вкусов

Гость||

Гость писал(a):

Надо быть терпимей . Сколько людей столько вкусов
У НЕОФАШИСТОВ В ЕВРОСОЮЗЕ И УКРАИНЕ СВОИ ВКУСЫ. Вы их поддерживаете?

Имя: Гость
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