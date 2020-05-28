Сетевое издание|18+|Четверг|28 мая 2020|20:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Пензенцы отметили День пограничника в узком кругу

Печать

Многолетняя традиция нарушилась: в День пограничника мужчины в зеленых фуражках не двигались колонной по Московской, как обычно. Ограниченный контингент сразу собрался у гранитного Дзержинского.

Приказом большевистского правительства Советской России 102 года назад в молодой республике была создана пограничная служба. У ее истоков стоял Феликс Дзержинский, державший границы на замке.

«В 1942 году вышел приказ «Ни шагу назад!», а у пограничников он всегда был. «Ни шагу назад - закон на границе. Ни шагу назад - за нами страна. Надежно стоят на страже России в зеленых фуражках ее сыновья», - процитировал ветеран пограничной службы Василий Бизиков.

Следующее место поклонения защитников Родины - мемориал пензенским воинам-пограничникам. Там прошли небольшой митинг и возложение цветов.

Однополчане фотографировались. Прапорщик Юловский защищал южные рубежи Советского Союза в 80-х годах прошлого века. В Афганистане он заработал две контузии и боевые награды.

«Где какой-то конфликт - нас туда в первую очередь посылали. Медали - за отвагу, за боевые заслуги», - пояснил мужчина.

После короткой встречи ветераны-пограничники отправились в село Кижеватово - на родину известного защитника Брестской крепости Андрея Кижеватова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

С праздником!

Гость||

9 января 2019 года ОАО «РЖД» в лице филиала – Куйбышевской железной дороги объявило аукцион по продаже объектов недвижимого имущества — памятника Феликсу Дзержинскому и земельного участка площадью более 1,9 тыс. кв. метров в районе улиц Московской и Октябрьской.

Начальная цена составляла 1 млн. 150 тыс. 1 рубль 20 копеек, в том числе земельного участка — 1 млн. 150 тыс. рублей.

Аукцион был назначен на 12 марта, а затем перенесен на 16 апреля.

5 февраля «РЖД» уведомило потенциальных покупателей о его отмене.

Вашего Феликса оценили 1 рубль 20 копеек(попы отомстили).Теперь у этого памятника есть другое название,"рубль двадцать".

Гость||

а борька алкаш что там командует?как заноза в жо...е везде где наливают.Боря ты какое отношение имеешь к погранцам?

Гость||

Ни одного из этих,типа продолжателей дела Дзержинского ,я лично не видел, на митингах ,по защите ДК имени Дзержинского и на защите этого памятника от захвата и продажи попами РПЦ.Вы предали даже не Феликса,а детей,которые лишились возможности заниматься в ДК имени Дзержинского.Я не погранец,а солдат РВСН и то пришёл,защищать вашего родоначальника и детей,а вы предали.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте