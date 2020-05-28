Пензенцы отметили День пограничника в узком кругу

28.05.2020 | 18:36

Многолетняя традиция нарушилась: в День пограничника мужчины в зеленых фуражках не двигались колонной по Московской, как обычно. Ограниченный контингент сразу собрался у гранитного Дзержинского.

Приказом большевистского правительства Советской России 102 года назад в молодой республике была создана пограничная служба. У ее истоков стоял Феликс Дзержинский, державший границы на замке.

«В 1942 году вышел приказ «Ни шагу назад!», а у пограничников он всегда был. «Ни шагу назад - закон на границе. Ни шагу назад - за нами страна. Надежно стоят на страже России в зеленых фуражках ее сыновья», - процитировал ветеран пограничной службы Василий Бизиков.

Следующее место поклонения защитников Родины - мемориал пензенским воинам-пограничникам. Там прошли небольшой митинг и возложение цветов.

Однополчане фотографировались. Прапорщик Юловский защищал южные рубежи Советского Союза в 80-х годах прошлого века. В Афганистане он заработал две контузии и боевые награды.

«Где какой-то конфликт - нас туда в первую очередь посылали. Медали - за отвагу, за боевые заслуги», - пояснил мужчина.

После короткой встречи ветераны-пограничники отправились в село Кижеватово - на родину известного защитника Брестской крепости Андрея Кижеватова.