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Общество

Жительницу СНТ «Ключи» оставили без света из-за непривязанной собаки

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Две недели Людмила Жучкова и ее частично парализованный после инсульта сожитель находятся на даче без электричества. По версии пенсионерки - из-за собаки, которую она четыре года назад нашла дрожащей от холода на трассе.

«Декабрь, январь, февраль, март, апрель она ко мне привыкала. Раньше не подходила ко мне. Я ей брошу - она поест и отбегает. Настолько она была забитая», - рассказала жительница СНТ «Ключи».

В итоге животное стало доверять женщине и поселилось возле ее дома. Людмила Николаевна кормит Малышку, нашла хозяев уже для трех выводков щенков. Но, по словам пенсионерки, в этом году председатель СНТ начал требовать убрать собаку: якобы та агрессивна и набрасывается на людей.

«Намахнись на нее - она и убегает. Она не злобная. Настолько у нее жизнь была жестокая... и сейчас вот» - отметила женщина.

Людмила Николаевна говорит, что надеть ошейник не удается: животное его очень боится и сразу убегает - видимо, из-за прошлого жизненного опыта. А две недели назад женщина возвратилась в уже обесточенный дом. Провод лежал на земле.

«Зарядить телефон надо, фонарики зарядить. Как можно без света?» - пожаловалась она.

За ответом, как можно отрезать провода без долга у потребителя без решения суда и предупреждения, женщина вместе с зоозащитниками пошла в правление.

«Аварийное отключение было, хотел запитать электрик.

Извините, но когда у собаки течка и 50 кобелей, кто будет рисковать здоровьем? Я им сказал: «Привяжите собаку или увезите, вопросов не будет», - заявил председатель СНТ Андрей Синюков.

Электрик появляется в товариществе раз в неделю, потому договорились, что в субботу к дому подъедут он, председатель, зоозащитники, чтобы совместными усилиями восстановить электроснабжение. Решается вопрос о том, чтобы с помощью добровольцев надеть ошейник на собаку и стерилизовать ее.

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Гость||

Пусть возьмет к себе домой. Надоели эти "сердобольные" за чужой счет. Ребенка отпустить страшно.

Гость||

Собаку на цепь однозначно

Гость||

Молодец председатель, пытается вопрос решить. А эти беспризорные собаки сколько кур уже поели, сколько людей покусали. Хорошо быть добренькой за чужой счёт. Ликвидировать собаку, если на цепь не посадит.

Имя: Гость
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