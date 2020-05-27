Пензенской телерадиокомпании «Наш дом» исполнилось 24 года

27.05.2020 | 18:12

27 мая 1996 года по адресу: улица Мира, 1а, появился на свет ребенок с большим будущим. Он с годами креп, умнел, приобретал авторитет в обществе.

С порога здания ТРК «Наш дом» начинается таинственный мир телевидения, который открылся для зрителей 11 канала ровно 24 года назад.

«На 11 канале все отлично, делаем телевидение для нашей губернии», - рассказал координатор Константин.

Видеооператоры отвечают за хорошую картинку, за красоту на экране.

«Качественная картинка - это когда зритель, выключив звук, может примерно понять, о чем будет сюжет», - отметил видеооператор Сергей Гаварс.

«Не менее важна работа в связке «журналист и оператор». Взаимопонимание - это очень важно в нашей профессии», - подчеркнул видеооператор Павел Косов.

В просторном помещении с компьютерами находятся «мозги» 11 канала. Они разные, но они есть.

Марина Стульникова ответила на вопрос, трудно ли быть журналистом.

«Нелегко. Впрочем, это касается любой профессии, специальности, когда человек верен себе, своим принципам и ценностям», - пояснила она.

Ежедневный труд корреспондентов, операторов, монтажеров, редакторов завершается на так называемом основном выпуске.

«Служба новостей 11 канала - это большая и дружная команда, которая работает ежедневно, чтобы зрители оперативно узнавали последние новости. Венец нашего труда и творчества - выпуски, которые обязательно проходят в прямом эфире», - сообщила журналист 11 канала Алла Аксенова.

И конечно, все пути сотрудников организации, ведут к начальству.

«Работа, работа - от бед всех спасенье, будь то суббота или воскресенье. Бодрости духа всем и крепкого здоровья!» - пожелала генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.