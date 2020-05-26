В Пензе центр помощи бездомным людям нуждается в поддержке

26.05.2020 | 19:12

Центр помощи бездомным людям сам нуждается в помощи. Ему теперь практически нечем кормить своих подопечных, и нет транспорта, на котором можно доставить еду. Дело в том, что он существует за счет пожертвования прихожан. Но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции храмы закрыты. А люди, живущие на улице, продолжают нуждаться в поддержке.

«В настоящее время мы выезжаем из пяти точек в две, кормим около 40 человек и не можем выезжать в другие точки, потому что нам необходимы материальные средства на транспорт», - отметила координатор центра помощи бездомным людям при Пензенской епархии Татьяна Медведева.

Также в центр можно принести продукты питания, а именно крупы, овощи, консервы, средства личной гигиены, мужскую одежду.

«На Руси человеческое сердце всегда отличалось милостью к тем, которые нуждаются, находятся в худшем положении. Поэтому надеюсь и верю в милосердие людей, которые в непростое время не оставят этих людей», - пояснила Татьяна Медведева.

Центр помощи бездомным располагается на территории Введенского храма на ул. Пермской, 2а.