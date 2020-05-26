В Пензе сотрудники МЧС продезинфицировали здание УГИБДД

26.05.2020 | 12:49

Вечером в понедельник, 25 мая, сотрудники МЧС провели санитарную обработку учреждений с массовым пребыванием людей. Они наведались в управление ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области и МРЭО ГИБДД.

«Подразделения ГИБДД ежедневно посещает множество граждан, поэтому необходимо обеспечить безопасность как сотрудников, общающихся с десятками посетителей ежедневно, так и граждан, обращающихся за предоставлением различных государственных услуг», - пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Спасатели в специализированных защитных костюмах обработали хлорсодержащим дезинфицирующим веществом входные группы, холлы, коридоры и служебные помещения.

«На постоянной основе мы продолжаем проводить санобработку социально значимых объектов. Дезинфекционные мероприятия помогут сохранить здоровье посетителей и сотрудников», - подчеркнули в пресс-службе.