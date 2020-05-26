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Общество

На улице Застрожного разгорелся конфликт из-за бордюров

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Жители улицы Застрожного рискуют остаться без заездов в свои дворы. Когда начали строить новую дорогу, выяснилось, что перед воротами нескольких домов вырастут высокие бордюры. Как машины станут запрыгивать по ним в гаражи, люди не понимают.

Владельцы десятого дома проектировали два въезда - со стороны Застрожного и со Счастливой улицы. Подрядчик оставляет лишь один.

«Первый заезд к гаражу, второй к септику. Нам нужно два заезда. Они предлагают: «Мы ставим вам как есть, сдаем проект, а потом делайте что хотите». Потом, получается, мы должны либо сломать эти бордюры, либо проложить бетоном, чтобы смогла проехать техника. Но может пострадать само асфальтовое покрытие, гарантия уже нарушается», - сообщила жительница улицы Застрожного Мария Саменкова.

Вячеслав Абузов в прошлые годы построил дом с двумя гаражами. Теперь выяснилось, что машины смогут попасть лишь в один из них.

«А я не прошу два заезда сделать, я прошу сделать один на ширину двух гаражей - и все. Чтобы бордюр просто положили. Подрядчик не против, а администрация против», - рассказал мужчина.

На территории между Зарей и Нефтяником поселок с домами для многодетных семей растет и развивается с середины десятилетия. План по строительству дорог разбит на этапы. В 2020-м реализуется очередной.

«Данное проектное решение предусматривает строительство около 11 километров внутриквартальных дорог. Реализация проекта идет несколько лет. В прошлом году 1,6 км, в этом году еще 1,1 км», - пояснил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.

Дошла очередь до улицы Застрожного, но нет согласования желаний жильцов и созданного проекта. В прошлом году подрядчик обнадежил людей.

«Они сказали так: «Вы поставьте колышки, где вам нужны заезды, и мы будем делать». На это рассчитывали. А в этом году столкнулись с проблемой, что дома уже построены, гаражи построены, а нам показывают проект по дорогам и заездам, которого мы раньше не видели», - пожаловалась председатель уличного комитета Светлана Ломовцева.

Решения, способного удовлетворить всех, пока не найдено.

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Гость||

Где комментарии

Гость||

Эта Россия! Этим всё сказано! Виновен Ванька.

Гость||

Не делают дороги - пеньзяки скулят. Делают дороги - пеньзяки скулят.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Данное проектное решение предусматривает строительство около 11 километров внутриквартальных дорог. Реализация проекта идет несколько лет. В прошлом году 1,6 км, в этом году еще 1,1 км», - пояснил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.
Вот,вот и объясни людям как строительство внутриквартальных дорог в коттеджном посёлке попало в программу БКД? Почему в программу не попала основная дорога от М-5 Поста ГИБДД до Нефтяника по которой ездит в том числе общественный транспорт ,да и второй кусок от Нефтяника до Аустрина неплохо бы сделать ,а то около 40 лет без ремонта ,там осталось одно направление.

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