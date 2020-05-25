На набережной Суры в Пензе появится скейт-парк

25.05.2020 | 18:34

Музыкальное сопровождение юным скейбордистам организовал один из ведущих программы «Тин-клуб» на 11 канале. Съемки любителей покататься на доске были сделаны еще до введения режима повышенной готовности в области. Но и он не особо повлиял на желание экстремалов иметь специальное место для тренировок, проведения различных турниров и состязаний.

«В проекте по набережной есть небольшой скейт-парк. И это тоже центр города, недалеко от площади Ленина», - сообщил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

На территории, где располагается парковка и часть строительной площадки, в будущем появится скейт-парк, чтобы пензенские экстремалы могли совершенствовать свои трюки.

Зона для активного отдыха будет располагаться на набережной, ближе к Бакунинскому мосту, поясняет и глава администрации Пензы. Правда, создание скейт-парка, по словам Андрея Лузгина, пока задача не на 2020-й. Сначала необходимо решить вопрос с выкупом земельных участков, завершить более серьезные работы.

«У нас должна быть перекладка водопровода метрового диаметра, должна быть проведена реконструкция ливневой канализации, которая сбрасывает воду из центральной части города в Суру. Планируем, что выкуп земельных участков завершим до конца текущего года. Реконструкция водопровода, находящегося в правой части набережной, будет завершена в следующем году», - пояснил Андрей Лузгин.

Только на то, чтобы обустроить канализацию, необходимо более 500 миллионов рублей.

«Документы поданы для участия в национальном проекте «Экология». Рассчитываем, что денежные средства будут предоставлены», - рассказал глава администрации Пензы.

После перекладки канализации можно будет говорить и о создании скейт-парка с пирамидами, фан-боксами, рампами и другими фигурами для выполнения различных трюков.