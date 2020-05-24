Каменские мусульмане отметили праздник Ураза-байрам дома

24.05.2020 | 15:49

Мусульмане всего мира отмечают окончание священного месяца Рамадан. У верующих, исповедующих ислам, закончился длительный пост.

«Поздравляю вас с праздником Ид-аль-Фитр Ураза-байрам. Всех благ, удачи, счастья и благополучия!» - обратился к людям имам-мухтасиб Каменского района Ринат Ахтямов.

В мечети города Каменки минимальное количество верующих. Все соблюдают социальную дистанцию. Из-за пандемии коронавируса коллективные молитвы не совершаются.

Мусульмане отмечают праздник разговения Ураза-байрам дома, готовят традиционные национальные блюда, самым популярным из которых считаются сочные перемячи.

Ураза-байрам приурочен к ниспосланию Корана пророку Мухаммеду. Заветы от Всевышнего, полученные им за 23 года, были собраны воедино и стали главной священной книгой всех, кто исповедует ислам.