Каменские мусульмане отметили праздник Ураза-байрам дома

Мусульмане всего мира отмечают окончание священного месяца Рамадан. У верующих, исповедующих ислам, закончился длительный пост.
«Поздравляю вас с праздником Ид-аль-Фитр Ураза-байрам. Всех благ, удачи, счастья и благополучия!» - обратился к людям имам-мухтасиб Каменского района Ринат Ахтямов.
В мечети города Каменки минимальное количество верующих. Все соблюдают социальную дистанцию. Из-за пандемии коронавируса коллективные молитвы не совершаются.
Мусульмане отмечают праздник разговения Ураза-байрам дома, готовят традиционные национальные блюда, самым популярным из которых считаются сочные перемячи.
Ураза-байрам приурочен к ниспосланию Корана пророку Мухаммеду. Заветы от Всевышнего, полученные им за 23 года, были собраны воедино и стали главной священной книгой всех, кто исповедует ислам.
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