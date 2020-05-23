Жильцы дома на Кижеватова выступили против новой стройки

23.05.2020 | 19:00

В районе Окружной разгорелся очередной костер народного негодования. Возле магазина, расположенного в здании бывшего кинотеатра «Горизонт», начали возведение какого-то объекта. В планы граждан такое соседство не входит.

«Проблема в том, что нам здесь это не нужно! Здесь единственная зеленая зона, которая осталась с 90-х годов в том же состоянии. У нас ее пытаются забрать. На каком основании? Кто проводил межевание, не согласовав со всеми нами?» - возмутилась жительница дома № 6 на улице Кижеватова.

Встреча жильцов и собственника магазина (оказалось, что огороженная земля принадлежит тоже ему) мирным договором не кончилась: стороны не готовы слушать друг друга.

Предприниматель попытался объяснить собравшимся, что пристрой никак не навредит людям.

«Здание будет одноэтажное, как указано на картинке. По высоте крыша здания находится на уровне перил, которые вы видите. Были вопросы, что начнут забивать сваи, дом трястись станет. Так здесь не будет свайного фундамента, никакой ударной техники», - заверил Джамиль Кантеев.

Возмущенным жителям рисовались апокалиптические картины ближайшего будущего.

«Мы задохнемся от вони с его предприятия, если это будет кафе. Из вытяжек, вентиляции все полетит к нам в окна - нам это надо?» - привела свой довод девушка.

«Никаких кафешек и «разливаек» здесь не планировалось. И не планируется, и не будет. Все строительство в первую очередь затеяно из-за того, что надо провести реконструкцию и расширить площади, чтобы можно было конкурировать с другими магазинами в округе», - пояснил Джамиль Кантеев.

«Мы думали, что здесь поставят памятник Кижеватову, сделают хорошую площадь Кижеватова. Пейзаж хороший - и культурно, и политически правильно. Вместо того строят магазины, все такое прочее - этого здесь уже хватит!» - заявил пенсионер.

Как выяснилось, у собственника земли есть разрешение на строительство и проект прошел государственную экспертизу. Так что, скорее всего, к Новому году у жителей улицы Кижеватова появится новый «сосед».