Общество

В Пензе мобильный пункт приема крови приглашает доноров

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Несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции, в Пензенском областном клиническом центре крови продолжается заготовка донорской крови, причем не только в стационаре, но и на выездах передвижной лаборатории.

«Самоизоляция важна, однако вы можете выйти и сдать кровь, чтобы помочь тем, чьи жизни зависят от доноров. Если вы чувствуете себя здоровым, не отказывайтесь от запланированных донаций. Координируйте донорские визиты с потребностями службы крови. Для этого сверьтесь с донорским светофором на сайте Пензенского областного центра крови», - рекомендует главный врач Пензенского областного центра крови Татьяна Крылова.

Перед посещением мобильного пункта каждому донору измеряют температура тела и обрабатывают руки кожным антисептиком. Доноры обязаны иметь при себе маску и соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 м).

«Мобильный пункт заготовки крови принимает доноров на внутренней парковке спортивного комплекса «Буртасы» в будние дни с 9:00 до 13:00», - уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

с народа кроме крови взять уже нечего

Гость||

Проыодите попутно анализы на антитела к короновирусу и донорам польза будет и больным.

Гость||

И почем?

Гость||

почем даете за 100 грамм крови?

Или опять безвозмездно, то есть даром?!

Гость||

почем нынче пол литра кровки стоит?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Доноры обязаны иметь при себе маску
Хоть бы масками что ли обеспечивали?

Набежит толпа в почерневших одноразовых.

Гость||

Гость писал(a):

с народа кроме крови взять уже нечего
шкурку ещё можно содрать

Гость||

в терновке есть пункт приема крови

Имя: Гость
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