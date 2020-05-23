В Пензе мобильный пункт приема крови приглашает доноров

23.05.2020 | 10:16

Несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции, в Пензенском областном клиническом центре крови продолжается заготовка донорской крови, причем не только в стационаре, но и на выездах передвижной лаборатории.

«Самоизоляция важна, однако вы можете выйти и сдать кровь, чтобы помочь тем, чьи жизни зависят от доноров. Если вы чувствуете себя здоровым, не отказывайтесь от запланированных донаций. Координируйте донорские визиты с потребностями службы крови. Для этого сверьтесь с донорским светофором на сайте Пензенского областного центра крови», - рекомендует главный врач Пензенского областного центра крови Татьяна Крылова.

Перед посещением мобильного пункта каждому донору измеряют температура тела и обрабатывают руки кожным антисептиком. Доноры обязаны иметь при себе маску и соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 м).

«Мобильный пункт заготовки крови принимает доноров на внутренней парковке спортивного комплекса «Буртасы» в будние дни с 9:00 до 13:00», - уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.