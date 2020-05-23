Общество

Символы мудрости и долголетия обитают в пензенских зоомагазинах

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23 мая у животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие, праздник - Всемирный день черепах. Он отмечается в знак сохранения и защиты пресмыкающихся, которые живут на планете более 200 миллионов лет. В средних широтах чаще всего их можно видеть в зоопарках или в домашних аквариумах.

Самый популярный и неприхотливый питомец - красноухая черепаха. Ареал ее обитания в природе - пресные воды юга Северной Америки.

«Живут долго - 30 лет, а то и больше. Растут хорошо: изначально они маленькие, а потом - до 10 сантиметров. Могут вырасти и до 30 сантиметров», - рассказала администратор зоомагазина Ольга Сидоренко.

Но есть черепахи, весящие несколько сотен килограммов и живущие по 200 и даже по 300 лет, как старая Тортилла, учившая жизни деревянного мальчика. Детям вообще очень близок образ этого медлительного животного - одна только дружба Львенка и большой Черепахи чего стоит.

Однако когда дома есть земноводное в панцире - это особая радость.

«Их можно кормить с рук, можно трогать, в отличие от рыбок, например. Нормальные домашние животные. И как плавают, последить интересно. Детям очень нравятся», - добавила Ольга Сидоренко.

На территории Пензенской области в естественных условиях тоже проживают черепахи. Их называют болотными.

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