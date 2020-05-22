В регионе число укушенных клещами превысило 400 человек

22.05.2020 | 15:38

В Пензенской области продолжает расти количество пострадавших от укусов клещей. За минувшую неделю опасные кровососы атаковали 107 человек, в том числе 27 детей в возрасте до 14 лет.

Данные по состоянию на четверг, 21 мая, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности клещей с их укусами к медикам обратилось 419 жителей региона. 158 из них – это дети.

Специалисты исследовали на возбудителей иксодового клещевого боррелиоза 383 кровососа, снятых с людей (69 – за минувшую неделю). Результаты проб были положительными в 55 случаях (14,4%).

Принести клеща на исследование можно по адресу: Пенза, улица Лермонтова, 36. За справочной информацией следует обращаться по телефону 54-85-75.

«Защититься помогут репелленты, наносящиеся на открытые участки тела и одежду, которая должна быть из светлой ткани и с длинными рукавами. Обувь должна полностью закрывать стопу. Не забывайте про головной убор. При возвращении из леса, парка, с дачи тщательно проверьте одежду и тело и примите душ», - напомнили в региональном минздраве.