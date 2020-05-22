Пензенцы могут передать показания счетчиков электроэнергии дистанционно

22.05.2020 | 17:18

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона ООО «ТНС энерго Пенза» напомнил о наступлении очередного периода передачи показаний приборов учета.

Законодательством установлен последний срок для передачи данных об объеме потребленного ресурса - 25-е число расчетного месяца. Поэтому энергосбытовая компания рекомендует своим клиентам передавать показания приборов учета с 23-го по 25-е число ежемесячно.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию и продление в Пензенской области режима повышенной готовности до 31 мая, наиболее простым и безопасным способом отправки данных приборов учета являются дистанционные сервисы.

ООО «ТНС энерго Пенза» предоставляет своим клиентам возможность воспользоваться любым предпочтительным вариантом передачи показаний:

- на главной странице официального сайта penza.tns-e.ru (без регистрации);

- в «Личном кабинете»;

- с помощью мобильного приложения «ТНС энерго»;

- через голосового помощника от «Яндекса», произнеся команду «Алиса! Включи навык «ТНС энерго»;

- через единый контактный центр по телефону 8 (8412) 98-78-48.

При звонке нет необходимости ожидать соединения с оператором - потребителю достаточно назвать номер своего лицевого счета и озвучить новые показания. Также можно их набрать на клавиатуре телефона в тональном режиме.