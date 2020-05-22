Сетевое издание|18+|Пятница|22 мая 2020|20:56
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Общество

На улице Краснова после капремонта дома затопило подвал

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С десяток ведер омерзительной жидкости вычерпала из подвала жительница квартиры на первом этаже дома на Краснова, 52. Ее не было дома полтора месяца. Когда открыла дверь - чуть в обморок не упала.

«Вы знаете, вот я зашла, а меня обратно выпирает. Открываю, а здесь много всего», - пожаловалась Татьяна Арзамасцева.

Осенью в доме делали капитальный ремонт кровли, меняли сети. Жители двухэтажки надеялись, что новые трубы решат вечную проблему - подтопление квартир сточными водами прекратится. Но ошиблись. Жидкость возвращается в кладовые под полом, где протянуты коммуникации.

«У нас систематически топится. И все об этом знают. Никто не хочет ничего делать. Такое ощущение, что нужно подавать в прокуратуру, чтобы разбирались», - отметила председатель совета дома № 52 на ул. Краснова Любовь Михайлюк.

Узлы в проблеме завязались тугие: дом стоит в низине, канализационную систему проложили с ошибками еще при строительстве двухэтажки, колодцы у здания забиваются быстро. Очищать их зовут работников горводоканала, которые не всегда действуют оперативно, и вода льется в жилье.

В пресс-службе организации заявили: в данном случае проблема заключается в трубах, идущих от дома до колодца. За их обслуживание отвечает управляющая компания «Жилкомсервис».

Обычно сантехник прочищает сети, достает оттуда бытовой хлам. Но в прошлый раз не получилось. Возможно, что-то произошло с новыми сетями.

Подрядчик по капитальному ремонту прислал рабочих.

Вскрытие покажет, что случилось с коммуникациями. Ремонтировать их будут в рамках гарантийных обязательств.

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Гость||

Это тема Васильевой.Профи.

Гость||

тема говна раскрыта хорошо

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