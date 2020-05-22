Сетевое издание|18+|Пятница|22 мая 2020|19:25
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Общество

Иван Белозерцев рассказал, когда смогут открыться кафе и рестораны

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Бары, кафе, рестораны и другие заведения общепита Пензенской области не смогут осуществлять полноценную деятельность, пока в регионе не уменьшится количество выявляемых заболеваний коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев, отметив, что власти стараются сделать все для возможно более скорого возвращения отрасли к функционированию. Однако снятие ограничений с общепита пока откладывается.

«Мы по двум показателям, которые определил Роспотребнадзор Российской Федерации, подходим для смягчения ситуации, а в один показатель не входим - это количество заболевших коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По словам главы региона, ситуацию постараются переломить в ближайшие 10 дней. Сотни предпринимателей сейчас несут колоссальные убытки. Некоторые пытаются получить хоть какую-то прибыль и работают навынос, оказывая фактически дистанционные услуги.

«Когда это все закончится, к нам придут посетители посидеть в уютной обстановке - вкусная еда, приятная музыка. Очень ждем», - рассказала бармен-кассир кафе Ольга Неклюдова.

Представители сферы общепита готовы следовать самым строгим санитарно-эпидемиологическим правилам, когда наконец распахнут свои двери кафе, бары и столовые, обеспечить посадку людей минимум через полтора метра, использовать средства дезинфекции и защиты. Однако пока их организации не будут внесены в перечень, разрешающий вести деятельность, в полную силу работать они не могут.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ща набегут параноики, просящие вообще всех закрыть по домам

Гость||

Деньги заканчиваются очень быстро.

Гость||

Мы дома едим, и поэтому нам начихать. Пусть за этот бизнес переживают его друзья

Гость||

НИКОГДА, НИЧЕГО НЕ ОТКРОЕТСЯ. Бизнес в целом жалко, общепит не очень: цены неадекватные, качество блюд низкое. Если бы вы что-то качественное и по нормальным ценам готовили - у вас бы и на вынос заказывали. А подгорелые котлеты или салаты из просроченных продуктов за бешеные деньги заказывать - желающих мало.

Гость||

ТЦ когда откроете?

Гость||

Губернотор, откройте ТЦ, чтобы шмотки можно было покупать - а без этих ресторанов с неадекватными ценами обойдемся!

Гость||

Безалкогольные можно открыть,там люди смогут соблюдать дистанцию.

А где продают алкоголь , не открывать как можно дольше.

Гость||

Гость писал(a):

Деньги заканчиваются очень быстро.
Они и не начинались.

Гость||

Гость писал(a):

Мы дома едим, и поэтому нам начихать. Пусть за этот бизнес переживают его друзья
Дома долго не посидишь.

Гость||

Давайте ТЦ. Мы дома поедим. Не нужна нам кафешная еда.

Гость||

Гость писал(a):

Давайте ТЦ. Мы дома поедим. Не нужна нам кафешная еда.
Это теперь, кто больше денег даст.

Гость||

Недавно представитель Роспотребнадзор Пензенской области говорила,что мы по 2 показателям из трёх не подходим, положение изменилось, КОЕК стало больше?

Гость||

Мы дома едим, и поэтому нам начихать. Пусть за этот бизнес переживают его друзья

Дома долго не посидишь

Вообще то мы и на работу ходим и гулять и в магазин, в больнице неделю были анализы медкомиссию прошли, раз в год положено на работе, сами прошли, начальство не заставляло, ремонтом занялись. Зачем дома сидеть?

Гость||

100% в первые дни открытия во все кафешки очередь будет!

Гость||

Гость писал(a):

Губернотор, откройте ТЦ
Берлин на Суворова работает

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Имя: Гость
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