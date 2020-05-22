Иван Белозерцев рассказал, когда смогут открыться кафе и рестораны

22.05.2020 | 18:48

Бары, кафе, рестораны и другие заведения общепита Пензенской области не смогут осуществлять полноценную деятельность, пока в регионе не уменьшится количество выявляемых заболеваний коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев, отметив, что власти стараются сделать все для возможно более скорого возвращения отрасли к функционированию. Однако снятие ограничений с общепита пока откладывается.

«Мы по двум показателям, которые определил Роспотребнадзор Российской Федерации, подходим для смягчения ситуации, а в один показатель не входим - это количество заболевших коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По словам главы региона, ситуацию постараются переломить в ближайшие 10 дней. Сотни предпринимателей сейчас несут колоссальные убытки. Некоторые пытаются получить хоть какую-то прибыль и работают навынос, оказывая фактически дистанционные услуги.

«Когда это все закончится, к нам придут посетители посидеть в уютной обстановке - вкусная еда, приятная музыка. Очень ждем», - рассказала бармен-кассир кафе Ольга Неклюдова.

Представители сферы общепита готовы следовать самым строгим санитарно-эпидемиологическим правилам, когда наконец распахнут свои двери кафе, бары и столовые, обеспечить посадку людей минимум через полтора метра, использовать средства дезинфекции и защиты. Однако пока их организации не будут внесены в перечень, разрешающий вести деятельность, в полную силу работать они не могут.