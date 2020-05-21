Сетевое издание|18+|Четверг|21 мая 2020|19:06
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Общество

В Пензе объяснили, когда ставится диагноз «внебольничная пневмония»

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В Пензенской области в ближайшие дни не будут ужесточаться ограничительные меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Пока такой необходимости нет, как заявил губернатор Иван Белозерцев на прямой линии, в ходе которой глава региона ответил на вопросы подписчиков в социальной сети instagram.

«Я считаю, что те меры, которые приняты, достаточны. Самое главное - соблюдать эти меры, соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. Надо на тех предприятиях, где сегодня есть сотрудники и рабочие, тоже соблюдать все меры предосторожности и безопасности», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Число зараженных COVID-19, как и внебольничной пневмонией, продолжает расти. Последняя вызывает особое беспокойство: только в апреле от этого заболевания в области скончались 24 человека, а за четыре месяца 2020-го - 58.

«Чтобы диагностировать пневмонию с коронавирусом, у нас должно быть обязательно лабораторное подтверждение выявления инфекции. Только в этом случае в соответствии с нормативными документами выставляется диагноз «коронавирусная инфекция и пневмония». Если мы лабораторно не подтверждаем выявление коронавирусной инфекции, лечим от пневмонии и подтверждаем это еще и на вскрытии, то выставляется «пневмония», - пояснила и. о. министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

В области зарегистрировано около 2,5 тысячи заболевших внебольничной пневмонией. Поэтому ослабление ограничений пока невозможно. Больницы региона переполнены, а для отмены режима повышенной готовности как минимум 50% коек должны быть свободны.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А мужики-то не знают

Гость||

Адвокат Сергей Комиссаров

В Конституции РФ про самоизоляцию ничего не написано.

Основной закон содержит упоминание о чрезвычайном положении.

Статья 27 Конституции РФ каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.

Статья 56 Конституции РФ в условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан ... могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия.

Гость||

Как визуально при вскрытии Чижова отличит внебольничную пневмонию от ковидной? Сама понимает,что говорит?

Гость||

Лечат от пневмонии а потом вскрывают.Вопрос:почему не вылечили?

Гость||

Я что то не пойму ограничения РПГ связаны с коронавирусом а не с пневмонией?

Гость||

Т.е. диагноз можно поставить только при вскрытии.!

Гость||

Канал повышения осознанности

"Масочный режим": что говорит закон о том, как он должен осуществляться на самом деле

8 мая

Новость на повестке дня следующая: всезнающий телевизор и новостные ленты СМИ предупредили о нововведении, которое ожидает Москвичей и жителей области 12 мая (а другие регионы она уже настигла) - обязательное ношение защитных масок в общественных местах.

А вы знаете о том, что подобная мера, а именно заставить людей носить маски и при этом не обеспечить население бесплатно этими масками - незаконна?

Итак, "масочный режим" - понятие в стиле тюремного сленга - это так называемая "рекомендация, ставшая обязательной" - работники пресс службы Кремля поклонники оксюморона, не иначе.

Самый распространённый вид маски - та, что можно купить (сейчас не в любой!) аптеке и супермаркете - это стандартная хирургическая маска, которая представляет из себя нетканый материал (3-слойный, с фильтрующим слоем посередине) с резинками для крепления.

Среди международного научного сообщества нет чёткого понимания того, что ношение маски 100% рекомендовано всем как потенциальный вариант защиты.

Но подтверждённый факт - данная маска защищает только в течение первых 2х часов, далее она становится рассадником микробов и попросту - бесполезна.

То есть очевидный факт номер 1 - заставить население принудительно носить маски, не заботясь об их постоянной смене, а переложив это на плечи граждан - это преступная халатность, не имеющая ничего общего с заботой о здоровье.

Но самое главное в "масочном режиме" то, что в Постановлении Правительства от 02.04.2020 № 417 "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", сказано:

б) предоставляют работникам и иным гражданам, находящимся на их территориях, имеющиеся средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, принимают другие необходимые меры по защите от чрезвычайной ситуации работников и иных граждан, находящихся на их территориях.

Итого мы имеем факт вопиющего нарушения закона, т.к. власти субъектов РФ могут заставить нас носить маски только если они эти самые маски будут нам предоставлять бесплатно!

А не продавать в супермаркетах, метро по 40-50 рублей за штуку при себестоимости ниже 5 рублей, да еще и штрафовать при этом за их отсутствие.

И обеспечивать население этими масками в режиме их постоянной замены каждые 2 часа. Иначе это - вопиющее нарушение закона. Волюнтаризм, а попросту беспредел.

Вот только в этом случае власти будут иметь какое-то иллюзорное право штрафовать за то, что обеспеченное в постоянной смене масками население их не носит в общественных местах.

Действующий депутат Мосгордумы Павел Тарасов, чьи попытки бороться за наши права я поддерживаю и разделяю, отправил запрос в Прокуратуру на мэра Москвы Собянина с указанием на вышеуказанное нарушение Постановление Правительства № 417.

Пока мы молчим, принимаем нарушение наших прав и свобод - будет только хуже. Поэтому я за правовое просвещение каждого человека в нашей бесправной стране. Важно читать законы и применять их.

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