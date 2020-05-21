В Пензе объяснили, когда ставится диагноз «внебольничная пневмония»

21.05.2020 | 18:48

В Пензенской области в ближайшие дни не будут ужесточаться ограничительные меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Пока такой необходимости нет, как заявил губернатор Иван Белозерцев на прямой линии, в ходе которой глава региона ответил на вопросы подписчиков в социальной сети instagram.

«Я считаю, что те меры, которые приняты, достаточны. Самое главное - соблюдать эти меры, соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. Надо на тех предприятиях, где сегодня есть сотрудники и рабочие, тоже соблюдать все меры предосторожности и безопасности», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Число зараженных COVID-19, как и внебольничной пневмонией, продолжает расти. Последняя вызывает особое беспокойство: только в апреле от этого заболевания в области скончались 24 человека, а за четыре месяца 2020-го - 58.

«Чтобы диагностировать пневмонию с коронавирусом, у нас должно быть обязательно лабораторное подтверждение выявления инфекции. Только в этом случае в соответствии с нормативными документами выставляется диагноз «коронавирусная инфекция и пневмония». Если мы лабораторно не подтверждаем выявление коронавирусной инфекции, лечим от пневмонии и подтверждаем это еще и на вскрытии, то выставляется «пневмония», - пояснила и. о. министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

В области зарегистрировано около 2,5 тысячи заболевших внебольничной пневмонией. Поэтому ослабление ограничений пока невозможно. Больницы региона переполнены, а для отмены режима повышенной готовности как минимум 50% коек должны быть свободны.