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Общество

В Богословском молитвенном доме отметили престольный праздник

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Свой первый престольный праздник обновленный Богословский молитвенный дом отметил в особом режиме - с минимальным количеством прихожан, церковнослужителей, певчих, с соблюдением социальной дистанции между людьми, а также с использованием средств индивидуальной защиты.

«Конечно, это порождает некоторые технические трудности, но для верующего сердца, любящего Бога, здесь нет ничего страшного. Я глубоко убежден, что те, кто понимает ту опасность, которая может грозить нашим родным и близким и нам самим, относятся спокойно к таким мерам предосторожности», - рассудил настоятель молитвенного дома в Богословке иерей Павел Бачурин.

21 мая отмечается день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он является самым юным учеником Христа, который не расставался с ним и следовал за Спасителем во время крестного пути. Святой был свидетелем преображения Господня на горе Фавор, а во время тайной вечери именно он спросил Христа об имени предателя.

Иоанн после распятия Сына Божьего заботился о пресвятой деве Марии, как о своей матери, вплоть до последних дней ее жизни. Апостол был автором одного из четырех Евангелий, Откровения и трех посланий, вошедших в Новый Завет. Богослов жил долго и скончался в возрасте более 100 лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Я чисто прикольнулся над мракобесами,а они реально маски напялили.Бесы,вы ещё святым маски натяните.А вот,то что нарушаете запрет на массовые мероприятия,то это нарушение может быть уголовным,с реальным сроком.

Гость||

Гость писал(a):

это нарушение может быть уголовным,с реальным сроком.
Смелые женщины этого не бояться, принести коронавирус домой тоже не бояться.

Имя: Гость
Комментарий:

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