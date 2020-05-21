Меломана из Сосновоборского района наказали за экстремизм

21.05.2020 | 11:24

31-летнего жителя Сосновоборского района наказали за размещение на своей странице соцсети «ВКонтакте» аудиофайла с песней.

Трек обнаружили сотрудники районной прокуратуры при мониторинге интернета. Оказалось, что песня входит в федеральный список экстремистских материалов, которые запрещены на территории РФ, и к ней имеют доступ все пользователи сети.

В отношении сельчанина составили протокол по статье 20.29 КоАП РФ («Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их хранение в целях массового распространения») и оштрафовали на 1 000 рублей.

«Постановление суда в законную силу не вступило. Запрещенную к распространению песню со своей страницы в соцсети мужчина удалил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.