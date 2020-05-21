Общество

Меломана из Сосновоборского района наказали за экстремизм

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31-летнего жителя Сосновоборского района наказали за размещение на своей странице соцсети «ВКонтакте» аудиофайла с песней.

Трек обнаружили сотрудники районной прокуратуры при мониторинге интернета. Оказалось, что песня входит в федеральный список экстремистских материалов, которые запрещены на территории РФ, и к ней имеют доступ все пользователи сети.

В отношении сельчанина составили протокол по статье 20.29 КоАП РФ («Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их хранение в целях массового распространения») и оштрафовали на 1 000 рублей.

«Постановление суда в законную силу не вступило. Запрещенную к распространению песню со своей страницы в соцсети мужчина удалил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Офигеть! И вновь Сосновоборский район отличился!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Трек обнаружили сотрудники районной прокуратуры
Затем они пошли пить чай

Гость||

Работники прокуратуры могли бы проверить 20.29 КоАП на её соответствие ст 29 Конституции РФ. Но за это деньги им на зарплату никто не перечислит.

Имя: Гость
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