Меломана из Сосновоборского района наказали за экстремизм

31-летнего жителя Сосновоборского района наказали за размещение на своей странице соцсети «ВКонтакте» аудиофайла с песней.
Трек обнаружили сотрудники районной прокуратуры при мониторинге интернета. Оказалось, что песня входит в федеральный список экстремистских материалов, которые запрещены на территории РФ, и к ней имеют доступ все пользователи сети.
В отношении сельчанина составили протокол по статье 20.29 КоАП РФ («Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их хранение в целях массового распространения») и оштрафовали на 1 000 рублей.
«Постановление суда в законную силу не вступило. Запрещенную к распространению песню со своей страницы в соцсети мужчина удалил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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