Общество

Жители села Армиево отметили Всемирный день пчелы

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Около четырех миллионов жителей села Армиево Шемышейского района отметили свой профессиональный праздник - Всемирный день пчелы.

Маленькие насекомые поддерживают здоровье людей и всей планеты. В первую очередь - опыляют растения, жизнь без которых для человека была бы ужасной. Это 80% работы жужжащих тружениц, остальное - продукты пчеловодства: мед, пыльца, перга, воск, маточное молочко и даже целебный яд. Каждый улей - это завод.

«У пчел - разделение обязанностей: они делятся на летных и ульевых. Ульевые пчелы ухаживают за расплодом, деткой, помогают раскладывать нектар, перерабатывают мед, строят соты. У пчел до 20 профессий», - рассказал пчеловод Дмитрий Левитин.

Каждый из трудовых будней огромных семей начинается строго про распорядку.

«Работают по типу спецназа. Вылетает небольшая группа разведки, чтобы исследовать окрестности в радиусе пяти километров. Они находят источник нектара - это либо липа, либо ветла, если весной. Группа прилетает и своими движениями показывает, что на таком-то расстоянии есть в таком-то количестве такие-то медоносы», - пояснил пчеловод.

После «доклада» разведчиков на обнаруженное место вылетают большие группы бойцов. Остальные пчелы остаются на «базе», чтобы обрабатывать принесенный нектар и следить за хозяйством.

Пчелы в социальном плане очень высокоорганизованны. Дмитрий говорит, что в ульях давно победил коммунизм.

«Они все в одинаковых одеждах, берут из семьи столько, сколько им надо, работают все одинаково, никто не «ездит на мерседесах», никто не выделяется, все летают по своему маршруту, воздушному коридору. Есть вождь в лице матки. Есть свой ЦК - они «собираются на планерку» и решают, куда лететь и что делать», - отметил Дмитрий.

Пчелы - единственные насекомые, продукты производства которых человек может употреблять без дополнительной обработки.

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Гость||

Так вот Он какой,пчелиный вождь Дмитрий!!!

Гость||

Я так понимаю у него там улей

Гость||

Ну разрослось село Армиево до четырех миллионов жителей.

Гость||

Это перепутали китайский город с армиево. .....

Гость||

Я вздрогнула.

Имя: Гость
Комментарий:

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