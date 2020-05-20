Пензенских школьников могут призвать на летнюю отработку

20.05.2020 | 18:12

Летний отдых детей в пришкольных и загородных лагерях - под большим вопросом. В непростых эпидемиологических условиях никто не берется сказать, как ситуация будет развиваться через неделю-две и уж тем более через месяц.

«Скорее всего, первая смена в лагерях открыта не будет. Пришкольные лагеря, скорее всего, не состоятся. Во всяком случае, по состоянию на сегодняшний день. Планировалось, что около 53 школ будет задействовано в этом и около 10 000 ребят смогут оздоровиться», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Сергей Волков.

При этом некоторых родителей оповестили о проведении пятой трудовой четверти. Получается, что открытие лагеря в образовательном учреждении сомнительно, а отработка обязательна.

«Более 19 000 обучающихся примут участие в работах по озеленению и благоустройству пришкольных территорий. Если у нас нет предпосылок не делать пятую четверть (трудовую), то почему тогда с пришкольными лагерями такая проблема?» - поинтересовался депутат Пензенской городской думы Александр Смирнов.

«Если Роспотребнадзор запретит и не даст разрешения, то никакой трудовой летней практики не будет», - ответил начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

Пусть маленькая, но надежда на то, что летняя оздоровительная кампания все-таки состоится, есть, как говорят чиновники городской администрации. Муниципальные лагеря «Юность» и «Строитель» к сезону готовы. Правда, продажу путевок не начинают из-за неопределенности. Их должны были реализовывать с конца апреля.

«На сайте leto58 вывесим объявление, с какого числа мы начнем выдавать путевки, сохраняя ту очередь, просто изменится дата. Если родитель должен был прийти за путевкой, допустим, 18 мая, он придет за ней 5 июня», - объяснил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

В подвешенном состоянии оказались и родители, будучи не в силах спланировать, где и с кем будет их ребенок летом, и чиновники, которые ориентируются на санитарно-эпидемиологическую обстановку и рекомендации свыше. Так что самые длинные каникулы могут пройти в режиме дистанцирования от мест отдыха.