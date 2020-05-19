Общество

Жителей Пензенской области предупредили о ночных заморозках

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В среду, 20 мая, в Пензенской области ожидаются заморозки. Информацию об этом накануне разослали сотрудники МЧС.

«По данным Гидрометцентра, в ночные и утренние часы местами по области ожидаются заморозки 0... -2 градуса», - предупредили население.

Уточняется, что ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в дневное время поднимется до +11...+16 градусов.

«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничений в движении транспорта (источник – дождь)», - сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Каждый день один и тот же прогноз

Гость||

Гость писал(a):

Каждый день один и тот же прогноз
А вдруг??? Вы скажете, что не предупреждали. Лучше перебздеть.

Гость||

а месяц назад обещали жуткую жару

Имя: Гость
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