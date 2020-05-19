В Пензе у известной огородницы расцвела маленькая сакура

19.05.2020 | 19:24

Цветение сакуры наблюдается под Пензой. Диковинное для этих широт дерево вырастила на своем участке, пожалуй, самая известная в регионе огородница - автор и ведущая программы «Наша дача» на 11 канале Галина Аблынина. Высадила она его ровно год назад.

«Это был малюсенький росточек в горшочке буквально с одним цветочком. Я в него сразу влюбилась. Сейчас она (сакура. - Прим. ред.) совсем маленькая, и у меня были сомнения - перезимует ли она в нашей средней полосе, потому что сакуру я здесь не видела. Она прекрасно перезимовала», - рассказала Галина Аблынина.

Взрослое растение может достигать в высоту двух метров. Пока пензенская сакура далека по размерам от своих старших родственников, но все равно очень радует хозяйку.

«Каждый цветок держится около недели, поэтому любоваться этим зрелищем можно долгое время. Распускаются они ярко-розовые, но по мере цветения за неделю они превращаются в нежно-розово-белые махровые и уже более крупные цветки», - отметила ведущая.

Галина Аблынина уверена, что спустя несколько лет маленькое чудо станет настоящей достопримечательностью Сурского края: под Пензой начнется полномасштабное цветение сакуры, и зрелище будет не менее завораживающим, чем в Японии.