Пензенцам в День пионерии рассказали о детском движении

19.05.2020 | 19:12

19 мая - это день, когда люди старшего и среднего поколения вспоминают свое детство, да не простое, а пионерское. Взрослым хочется снова ощутить шелк красного галстука и взять в руки барабанные палочки. Так получилось, что в високосно-вирусном году даже у современных ребят, подражающих родителям, это в прошлом.

Всесоюзное пионерское движение имени В. И. Ленина было создано в 1922 году и просуществовало в стране почти 70 лет. Оно объединяло миллионы детей от 9 до 14 лет.

Виталий Дятлов стал старшим вожатым каменской школы № 5 в 1987 году.

«Принципы, на которых строилась пионерская организация (романтика, игра, походы, фантазии, костры), они были свойственны для возраста. Там, где была заорганизованность, там были проблемы. Организация не всех охватывала, но основная масса детей жила интересно», - пояснил он.

У членов детского движения глаза горели и голоса звенели. Создавать радость от созидания и участия в общем деле строительства коммунизма помогала четкая структура.

«Педагогически пионерская организация была построена идеально. Класс большой, в большом классе как в коллективе работать сложно. Он разделен был на психологически удобные группы по 5-7 человек, которые назывались звеньями. Это те низовые структуры, где и должно было происходить открытие ребенка», - отметил Виталий Дятлов.

Следующим уровнем после звена был отряд (это учебный класс), и дальше шла школьная дружина. Бывшим членам этих детских подразделений остается лишь вспоминать в социальных сетях свое пионерское прошлое.