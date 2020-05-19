Общество

Пензенским мусульманам передали около 600 кг мяса

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В Пензенской области для мусульман, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организовали благотворительную акцию.

Сбор денег на покупку мяса для нуждающихся объявили в связи с наступлением Рамадана - обязательного для приверженцев ислама поста, который продолжается месяц.

«Добродушные жители села Средняя Елюзань Городищенского района откликнулись сразу же. После размещения объявления счет начал пополняться», - сообщили в пресс-службе регионального Духовного управления мусульман.

В итоге для мусульман, столкнувшихся с трудной жизненной ситуацией, купили конину и говядину на 150 тыс. руб. Помощь уже получили 120 семей. Каждой из них передано примерно по 5 кг мяса для ифтара. Сбор средств будет продолжаться до конца месяца Рамадан (23 мая).

«Оказывая помощь, мы на самом деле помогаем себе. Так как мы более нуждаемся в том, чтобы отдать милостыню тому, кому она действительно необходима», - подчеркнула участница женской мусульманской организации Гульсиня Бибарсова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото dumpo.ru
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Гость||

Молодцы,что ещё скажешь.

Гость||

А без фотографий сейчас добрые дела не делаются? Обязательно надо зафиксировать добродетеля.

Гость||

Самое главное что доброта не показная. Побольше бы таких людей!

Гость||

Может скажут где такое дешевое мясо можно купить?На базаре за эти деньги одни маслы купишь(((

Гость||

По 250 рублей за килограмм? Офигеть. Я тоже хочу. Где этот рынок?

Гость||

В Исламе взаимовыручка работает лучше чем у нас. Они и в Москве объединяются друг с другом и помогают всем своим выжить в период эпидемии. Теперь они сплотятся в единый фронт и будут один за одного.

Гость||

Гость писал(a):

сплотятся в единый фронт и будут один за одного.
Так нельзя, нужно соблюдать дистанцию и самоизоляцию.

Имя: Гость
Комментарий:

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