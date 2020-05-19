Пензенским мусульманам передали около 600 кг мяса

19.05.2020 | 09:47

В Пензенской области для мусульман, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организовали благотворительную акцию.

Сбор денег на покупку мяса для нуждающихся объявили в связи с наступлением Рамадана - обязательного для приверженцев ислама поста, который продолжается месяц.

«Добродушные жители села Средняя Елюзань Городищенского района откликнулись сразу же. После размещения объявления счет начал пополняться», - сообщили в пресс-службе регионального Духовного управления мусульман.

В итоге для мусульман, столкнувшихся с трудной жизненной ситуацией, купили конину и говядину на 150 тыс. руб. Помощь уже получили 120 семей. Каждой из них передано примерно по 5 кг мяса для ифтара. Сбор средств будет продолжаться до конца месяца Рамадан (23 мая).

«Оказывая помощь, мы на самом деле помогаем себе. Так как мы более нуждаемся в том, чтобы отдать милостыню тому, кому она действительно необходима», - подчеркнула участница женской мусульманской организации Гульсиня Бибарсова.