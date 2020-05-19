Пензенские соцработники получат доплаты за труд в условиях пандемии

19.05.2020 | 09:22

Пензенской области из резервного фонда Правительства РФ выделены деньги на доплаты соцработникам. По решению Президента России их должны получать сотрудники домов престарелых и других подобных организаций, которые из-за коронавируса трудятся в условиях особого режима: смена длится 14 дней, и все это время они должны оставаться в стенах учреждений.

Распоряжение о распределении средств между регионами страны подписал и. о. председателя правительства Андрей Белоусов. Общая сумма превышает 767 млн руб. Пензенской области выделено 28 млн 520 тыс.

«Суммы выплат будут зависеть как от квалификации сотрудника, так и от того, работает ли он непосредственно с больными коронавирусом», - говорится в пояснительной записке к документу.

Для врачей предусмотрена доплата в 40 тыс. руб. за одну смену (14 дней), а при выявлении в организации новой коронавирусной инфекции - 60 тыс.

Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медицинских сестер, инструкторов, логопедов, психологов, воспитателей и ряда других работников - 25 тыс. и 35 тыс. соответственно.

Младший медицинский персонал должен получить по 15 тыс. и 20 тыс., технический - по 10 тыс. и 15 тыс. соответственно.

«Если в период выполнения рабочих обязанностей у специалиста будет выявлен коронавирус, право на выплату сохранится за ним в полном объеме», - подчеркивается в пояснительной записке.

Соцработники могут рассчитывать на доплаты в период с 15 апреля по 15 июля.